Was hat Jimmy Savile mit 28 Years Later zu tun? Die verstörende wahre Geschichte hinter der Horror-Fortsetzung

Seit dem dem Kinostart von 28 Years Later diskutieren Fans der Horror-Reihe über den Namen Jimmy Savile. Was es damit auf sich hat, schlüsseln wir in diesem Artikel auf.

28 Years Later wartet mit einigen überraschenden Momenten auf, die vermutlich niemand in der Fortsetzung erwartet hat. Knapp drei Dekaden sind ins Land gezogen, seitdem das Rage-Virus Großbritannien in einen Vorort der Hölle verwandelt hat. Nun tummeln sich dort einige merkwürdige Gestalten. Eine davon ist Jimmy.

Achtung, es folgen Spoiler!

Im Prolog von 28 Years Later lernen wir Jimmy als kleinen Jungen kennen, der bei einem Überfall durch Infizierte seine gesamte Familie verliert. Eben noch liefen die Teletubbies im Fernsehen, da fliegen plötzlich Blutspritzer über die Mattscheibe. Nur Jimmy kann den rastlosen Monstern entkommen – und verschwindet für den Rest des Films.

Erst im Epilog taucht er wieder auf. 28 Jahre später ist aus Jimmy Crystal ein junger Mann geworden, der in Form von Jack O'Connell in Erscheinung tritt und sich als Anführer eines Kults entpuppt. Langes blondes Haar, auffällig viel Goldschmuck und ein lila Trainingsanzug – dieser Look erinnert nicht zufällig an Jimmy Savile.

Nach dem Ende von 28 Years Later: Wer ist Jimmy Savile?

Jimmy Savile war eine feste Größe in der britischen TV-Landschaft. Als Entertainer, DJ und Moderator hatte er sich u.a. im Kreis der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt BBC einen Namen gemacht. Er galt als exzentrische Persönlichkeit, war jedoch sehr beliebt und einflussreich. Nach seinem Tod wurde er als Sexualstraftäter entlarvt.

Bereits in den 1960er Jahren gab es erste Vorwürfe gegen Savile, die allerdings nie belegt werden konnten. Nach seinem Tod im Jahr 2011 gelangten mehr und mehr Berichte über sexuellen Missbrauch an die Öffentlichkeit. Savile hat sich über Jahrzehnte hinweg an jungen Mädchen vergriffen und seine Machtposition dafür ausgenutzt.

Regisseur Danny Boyle und Drehbuchautor Alex Garland haben bereits durchblicken lassen, dass die Parallelen zwischen Jimmy Crystal und Jimmy Savile nicht von ungefähr kommen, was das Ende des Films noch eine ganze Spur düsterer macht. Nicht zuletzt ist der junge Spike dem Kultanführer bis auf Weiteres hilflos ausgeliefert.

Wie passt Jimmy Savile in die Geschichte von 28 Years Later?

Während wir in 28 Years Later erleben, wie Spike versucht, aus seiner sehr kleinen Welt auszubrechen und eigene Erfahrungen zu sammeln, trifft er am Ende auf jemanden, der sein ganzes Leben lang auf sich allein gestellt war, keine Grenzen hatte und offenbar nur mit der Popkultur, die er als Kind kannte, "erwachsen" geworden ist.

Besonders spannend ist der Zwiespalt zwischen Film und Realität, der sich hier offenbart: Während wir als Zuschauende um die wahre Geschichte von Jimmy Savile wissen, ist der Missbrauch in 28 Years Later vermutlich nie aufgedeckt worden. Sehr wahrscheinlich ist Jimmy Savile für Jimmy Crystal immer noch ein unangetastetes Idol.

Die Verklärung von Vergangenheit ist eines der zentralen Themen von 28 Years Later und dürfte im nächsten Teil, 28 Years Later: The Bone Temple, mit der Präsenz von Jimmy noch weiter ausgebaut werden, gerade im Kontrast zu Spike, der gerade die Beziehung zu seinen Eltern, vor allem die zu seinem Vater, komplett hinterfragen musste.

Gegenüber Business Insider erklärt Garland:

Das Problem beim Zurückblicken ist, dass das Gedächtnis selektiv ist. Es pickt sich die Rosinen heraus, leidet unter Amnesie und – ganz wichtig – es erinnert sich auch falsch. Wir leben derzeit in einer Zeit, die absolut von einer falsch erinnerten Vergangenheit beherrscht wird.

Verzerrte Erinnerungen, problematische Kultbewegungen und die Verehrung falscher Idole: Der Jimmy-Auftritt in den finalen Minuten von 28 Years Later ist eine unfassbar düstere Pointe, selbst für einen rabiaten Horror-Schocker wie diesen. Gleichzeitig dürfte es nicht allzu überraschend kommen. Immerhin beginnen wir diesen schonungslosen Surival-Trip mit Blutflecken über dem unschuldigen Lächeln der Teletubbies.

28 Years Later läuft seit dem 19. Juni 2025 in den deutschen Kinos.