Nach 3 Jahren heute erstmals im TV: Großartiger Fantasy-Kriegsfilm mit Chloë Grace Moretz, den viel zu wenige gesehen haben

Kick Ass-Star Chloë Grace Moretz kämpft in einem Flugzeug gegen Monster und Männer – das ist die Geschichte eines kaum beachteten Fantasy-Horrors, der heute seine TV-Premiere erhält.

Im Jahr 2020, mitten in der Pandemie, wurde Shadow In The Cloud veröffentlicht. Der Kriegsfilm mit sehr starken Fantasy-Einschlägen wurde von einem breiten Publikum bislang nicht entdeckt. Dabei ist die Idee großartig und Kick Ass-Star Chloë Grace Moretz liefert als Soldatin eine tolle Vorstellung ab. Ihr könnt Shadow in the Cloud am Freitagabend erstmals im TV sehen. Weiter unten findet ihr die Sendetermine.

Worum geht es in Shadow in The Cloud?

Der Zweite Weltkrieg in Asien: Flugoffizierin Maude Garrett (Chloe Grace Moretz) schleicht sich in letzter Sekunde an Bord eines B-17-Bombers. Die durchweg männliche Crew ist wenig begeistert und sperrt die junge Frau für den gesamten Flug in die Geschützkanzel.

Doch Garretts außergewöhnliche Fähigkeiten beeindrucken die Mannschaft, und sie werden sie benötigen. Denn das Flugzeug wird nicht nur von japanischen Piloten angegriffen, sondern auch von einer mysteriösen, rattenartigen Kreatur.

Sehr viel Lob, aber wenig Aufmerksamkeit für Shadow in the Cloud

Bei der Kreatur handelt es sich um einen "Gremlin" – eigentlich eine Metapher, mit der Soldaten in der Luftfahrt und vor allem im Zweiten Weltkrieg technische Probleme beschrieben, die durch Unachtsamkeit verursacht wurden. Shadow in The Cloud wandelt den Kriegs-Slang in ein wortwörtliches Fantasy-Monster um.

Capelight Chloë Grace Moretz in Shadow in The Cloud

Für diese Idee und die knackige Umsetzung erhielt Regisseurin Roseanne Liang viel Lob von Kritiker:innen und Genre-Fans . Peter Debruge (Variety) schrieb in seiner Rezension über den Spaßfaktor von Shadow in the Cloud:

Kaum eine Minute des Films ist "realistisch", aber das spielt kaum eine Rolle, da Liang sich so sehr auf die überdrehte Haltung einlässt, dass man sich die meiste Zeit an die Armlehne klammert und vor Vergnügen grinst.

Shadow in the Cloud wurde während der Pandemie veröffentlicht und deshalb so gut wie gar nicht in Kinosälen gezeigt. Nur knapp eine Million US-Dollar kamen laut Box Office Mojo an den Kassen zusammen. Die Kriegs-Fantasy erhielt eine relativ schnelle Auswertung im Heimkino, aber in Deutschland wurde der Film bisher nicht von einem breiten Publikum entdeckt. Bei Moviepilot stehen für Shadow in the Cloud nur 375 Bewertungen. Mit der heutigen TV-Premiere könnte sich das ändern.

Wann und wo läuft Shadow in the Cloud im TV?

RTL II zeigt Shadow in the Cloud am Freitag als Free-TV-Premiere um 23:30 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht auf Samstag um 04:35 Uhr. Wenn diese Termine für euch nicht infrage kommen, könnt ihr den Film unter anderem bei Amazon leihen.

