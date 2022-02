Nach 4 Jahren: Im neuen Thor-Film kehrt wohl eine vergessene, aber extrem wichtige Marvel-Figur zurück

Thor 4 bringt wohl die Rolle von Game of Thrones-Star Peter Dinklage zurück. Das verriet der Darsteller selber. Allerdings scheinbar versehentlich. So kann die Figur in den Marvel-Film eingreifen.

Noch dieses Jahr startet Thor 4: Love and Thunder in den Kinos. Der Film bringt Natalie Portman als Jane Foster zurück, auch die Guardians sollen auftreten. Und bevor ihm klar wurde, was er getan hat, hat Game of Thrones-Star Peter Dinklage in einem Interview mit großer Wahrscheinlichkeit seine eigene, recht überraschende Rückkehr ausgeplaudert. Aber welche Figur hat er nochmal gespielt?

Thor 4: Diese wichtige Marvel-Figur aus Avengers 3 kehrt sehr wahrscheinlich zurück

Rückblende 2018: Thor befindet sich in Infinity War an einem persönlichen Tiefpunkt. Seine Welt ist untergegangen, sein Bruder Loki ist tot. Und sein Hammer wurde von Hela zerstört. In einer langen Sequenz lässt sich die Chris Hemsworth-Figur einen neuen Hammer bauen: Stormbreaker. Der Schmiedemeister ist der Riese Eitri, gespielt von Peter Dinklage.

In einem Podcast von Empire (via Murphy's Multiverse ) wurde das Gespräch auf die mögliche Rückkehr von Eitri gelenkt. Peter Dinklage, scheinbar unsicher, was er verraten darf, sagt dazu:

Nun, es kommt ja ein neuer Thor-Film, oder? Einer, bei dem Taika [Waititi] Regie geführt hat. Aber ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt.

Wir wollen den guten Peter Dinklage hier nicht in die Ecke drängen, aber so reden nur Leute, die sich gerade böse verplappert haben. Das Spoiler-Briefing von Marvel hatte hier offenbar einen blinden Fleck. Außerdem würde Eitris Rückkehr in Thor 4 absolut Sinn ergeben.

Ein Hammer für Jane Foster: Diese Rolle könnte Etri in Thor 4 spielen

Der Mjölnir, Thors eigentlicher Hammer, ist in Thor 4 immer noch zerstört. In Avengers 4 verwendet er einen Hammer aus einer anderen Zeitlinie, der von Steve Rogers wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückgebracht wird.

Nun wird aber der Hammer in Thor 4 eine wichtige Rolle spielen. Natalie Portman wird als Jane Foster zur ersten weiblichen Thor, die natürlich auch den legendären Mjölnir führen soll. (Nichts gegen Stormbreaker, aber irgendwie schon). Set-Bilder deuten den großen Mjölnir-Jane-Foster-Moment bereits an. Irgendjemand muss den Hammer aber schmieden. Und hier kommt Peter Dinklages Eitri ins Spiel.

Wann startet Thor 4 in den Kinos?

Thor 4 startet nach einer Verschiebung am 6. Juli 2022 in den deutschen Kinos.



