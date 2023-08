Nach 5 Jahren ist der beste John Wick-Ersatz jetzt im Kino zurück: The Equalizer 3 ist ein "betäubend brutaler" Abschluss

Anfang des Jahres wütete Keanu Reeves als John Wick im Kino. Jetzt kehrt Denzel Washington in der Rolle des Equalizers zurück und erlebt einen letzten brutalen Kampf auf der großen Leinwand.

John Wick ist die definierende Action-Filmreihe der vergangenen Dekade. Seitdem Keanu Reeves als Auftragskiller rund um die Welt reist, um den Mord an seinem Hund zu rächen, versucht Hollywood das Erfolgsrezept zu wiederholen. Von all den John Wick-Klonen, die derzeit das Kino erobern, ist die The Equalizer-Reihe die beste.



2014 kam der erste Teil, vier Jahre später folgte die Fortsetzung The Equalizer 2. Weitere fünf Jahre später erleben wir nun das große Finale des Action-Rauschs mit Denzel Washington in der titelgebenden Hauptrolle. The Equalizer 3 – The Final Chapter startet heute, am 31. August 2023, in den deutschen Kinos.

Lohnt sich The Equalizer 3? Das sagen die Kritiken zum Action-Finale mit Denzel Washington

Wenn wir nach Metacritic und Rotten Tomatoes gehen, handelt es sich bei The Equalizer 3 um den besten Teil der Reihe. Bei Metacritic steht der Film derzeit bei 61 von 100 Punkten bei 17 eingegangenen Kritiken. Bei Rotten Tomatoes kommt der Film auf 70 Prozent positive Bewertungen. Gezählt wurden 33 Besprechungen.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Equalizer 3 schauen:

The Equalizer 3: The Final Chapter - Trailer (Deutsch) HD

Besonders vielversprechend klingen die Worte von David Fear beim Rolling Stone , die Washingtons starke Performance hervorheben und zu dem Fazit kommen, dass er sich mit einem Höhepunkt verabschiedet. Fran Hoepfner schreibt derweil bei The Wrap , dass sich Teil 3 größer als die Vorgänger anfühlt und deutlich besser aussieht.

Als Kameramann ist hier Robert Richardson am Werk, der für seine Zusammenarbeiten mit Quentin Tarantino und Martin Scorsese bekannt ist. Die Geschichte spielt sich vor der traumhaften Kulisse Italiens ab, wo die Mafia ihr Unwesen treibt, und kulminiert laut Hollywood Reporter -Kritiker Frank Scheck in einem "betäubend brutalen" Finale.

Eine kritischere Einordnung gibt es von unserem FILMSTARTS-Kollegen Pascal Reis , der nur zwei von fünf Sternen vergibt.

Mit The Equalizer 3 – The Final Chapter kommt die Reihe an einen Punkt, wo es offenbar nicht mehr viel Neues über Robert McCall zu erzählen gibt. Denzel Washington leistet mit seinem naturgegebenen Charisma zwar Schadensbegrenzung, aber der Kampf gegen die Mafia fällt trotzdem arg generisch aus und die Action kommt trotz einiger grimmiger Gewaltspitzen sogar ganz ohne Highlight-Setpieces aus.

Neuer Action-Kracher im Kino: Podcast zu The Equalizer 3 – The Final Chapter

Wenn ihr noch mehr Meinung zu The Eqalizer sucht, sei euch die neue Ausgabe des FILMSTARTS-Podcasts Leinwandliebe empfohlen, in der ihr verschiedene Perspektiven auf den Abschluss der Action-Reihe bekommt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

The Equalizer 3 wurde von Antoine Fuqua (Training Day) inszeniert, der als Regisseur auch die Vorgänger umgesetzt hat. Neben Washington spielt Dakota Fanning die zweite große Hauptrolle im Film. Gemeinsam waren die beiden bereits vor 19 Jahren in Tony Scott Action-Thriller Mann unter Feuer vor der Kamera zu sehen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.