Nach 5 Jahren ist ein großes Star Wars-Rätsel rund um Reys Lichtschwert gelöst

5 Jahre nachdem Daisy Ridleys Rey in Star Wars 9 ein neues Lichtschwert erhalten hat, erfahren wir endlich, was es mit dessen ungewöhnlicher Farbe auf sich hat.

Es ist bereits 5 Jahre her, seit uns Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers in den Kinos erreicht hat und Rey (Daisy Ridley) zum Ende des Sci-Fi-Krachers mit einem neuen und ganz eigenen Lichtschwert ausgestattet wurde. Dabei hat die Farbe der ikonischen Waffe für reichlich Gesprächsstoff und Theorien gesorgt, denn ein gelbes Lichtschwert war für das Star Wars-Universum bis dato höchst ungewöhnlich. Nun könnte sich die Bedeutung dessen endlich geklärt haben. Denn in der neuen Star Wars-Serie The Acolyte wird es ebenfalls ein gelbes Lichtschwert geben...

The Acolyte-Star Charlie Barnett erklärt die Bedeutung hinter dem gelben Lichtschwert

Im Gespräch mit Total Film (via Screen Rant ) kam The Acolyte-Star Charlie Barnett (Matrjoschka) auf sein Lichtschwert in der Serie zu sprechen. In dem neuen Star Wars-Format wird er in die Rolle von Jedi-Wächter Yord Fandar schlüpfen. Dafür wurde auch er über einige Umwege mit einem gelben Lichtschwert ausgestattet:

Ich habe ein gelbes Lichtschwert. Zuerst wollte ich ein lila Lichtschwert haben. Und ursprünglich hatte ich eine andere Farbe bekommen, die ich allerdings nicht verraten darf, da sie mit einer anderen Figur in Verbindung steht... Aber das haben sie mir weggenommen und mir stattdessen das gelbe gegeben, und ich dachte nur, 'Was? Ich habe bisher kaum gelbe Lichtschwerter gesehen? Was soll das?'

Seht hier den Trailer zu Star Wars: The Acolyte:

The Acolyte - S01 Trailer (Deutsch) HD

Jedoch habe die gelbe Farbe eine besondere Bedeutung, wie Barnett weiter im Interview erklärte:

Aber ich denke Gelb repräsentiert Balance, Dualität, eine Person, die genauso mit der Macht verbunden ist wie mit ihrer eigenen körperlichen Erdung.

Was bedeutet das gelbe Lichtschwert für Reys Zukunft in Star Wars?

Wie Screen Rant vermutet, könnte das gelbe Lichtschwert somit für Rey bedeuten, dass sie zum Ende von Star Wars 9 mit dem Wissen um ihre Herkunft eine innere Balance gefunden habe, die es ihr ermöglicht, den neuen Jedi-Orden mit Selbstbewusstsein zu leiten.

Video-Empfehlung: Lichtschwerter hatten Stromkabel?

Star Wars: Lichtschwerter hatten Stromkabel?

Dass Charlie Barnetts Yord Fandar als Jedi-Wächter ein gelbes Lichtschwert trägt, spiele zudem in die Annahme hinein, dass gelbe Lichtschwerter vor allem von Tempelwächer:innen getragen wurden. Somit könnte sich auch Rey als Leiterin des Jedi-Ordens zusätzlich als eine Art Wächterin dessen verstehen.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Theorie schlägt, wenn uns Star Wars 10: New Jedi Order auf der großen Leinwand erreicht. Aktuell ist ein Kinostart für 2026 geplant. Die Serie Star Wars: The Acolyte wird hingegen schon am 4. Juni 2024 auf Disney+ starten.