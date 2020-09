After Passion 3 und 4 können ruhig Harry Potter nacheifern

Nach After Truth wurden nun Teil 3 und 4 der Reihe offiziell bestätigt. Doch wo sollten die zwei weiteren After Passion-Sequels sich hinentwickeln? Clever wäre, den Harry Potter-Trick zu wiederholen.

After Passion wurde dieses Jahr mit After Truth fortgesetzt. Teil 2 ist gerade erst am 3. September 2020 in den Kinos gestartet, da erreicht uns schon die Ankündigung zweier Sequels.

Teil 3 und 4 von After Passion werden also mit Sicherheit gedreht: After Love und After Forever. So viele Filme wie Harry Potter wird die After-Reihe damit am Ende zwar nicht umfassen, trotzdem könnten sich die weiteren Verfilmungen von Harry Potter etwas abgucken, was in Teil 2 schon begonnen wurde.

After Passion streamen: Wo geht das?

Was haben Harry Potter und After Truth überhaupt gemeinsam?

Auf den ersten Blick haben die Romanwelten von J.K. Rowling und Anna Todd nicht viel gemeinsam, obwohl beide Reihen auf ihre Weise und bei ihren jüngeren Zielgruppen Erfolg hatten. Nichtsdestotrotz könnten sich die After Truth-Sequels eine Strategie bei Harry Potter abschauen.

Schaut den deutschen After Truth-Trailer

After Truth - Trailer (Deutsch) HD

Während die Harry Potter-Bücher und Filme nämlich als Kindergeschichten begannen, fand über die Jahre hinweg eine Weiterentwicklung zusammen mit ihrem erwachsener werdendem Publikum statt. Harry wurde älter und wir mit ihm.

Wer heute Harry Potter und der Stein der Weisen mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 vergleicht, erkennt zwischen dem ersten und letzten Film unzweifelhaft, wie düster und ernst die Reihe im Verlauf von 8 Filmen geworden ist. Könnten After Passion 3 und 4 einen ähnlichen Weg einschlagen?

© Constantin After Passion ist vor der Passion

Wenn wir uns After Truth im Vergleich zu After Passion anschauen, werden schon hier einige unübersehbare Veränderungen zwischen Teil 1 und 2 offensichtlich. Das Sequel wirkt reifer, und das nicht nur, weil mit der FSK auch die Sex-Szenen im Film hochgeschraubt wurden.

Die After-Figuren, allen voran Tessa (Josephine Langford), haben sich weiterentwickelt und sind in sich selbst und in ihren Beziehungen gewachsen. Neben ihren romantischen Spannungen hinaus dürfen sie sich nun außerdem über Familienangelegenheiten, Nebenbuhler und Jobentscheidungen Gedanken machen und so ihre Lebenswelt erweitern.

© Constantin Nach After Truth kommt Teil 3 und 4 für Hardin & Tessa

After Passion 3 und 4: After Love und After Forever haben die Chance auf eine Weiterentwicklung à la Harry Potter

Unabhängig davon, inwieweit das in den Büchern schon angelegt ist, sollten auch die Verfilmungen von After Passion 3 und 4 nach vorn blicken. Dann kann die Reihe sich trotz aller 50 Shades- und Twilight-Parallelen als Geschichte emanzipieren und ihren Charakteren langsam mehr erwachsene Tiefe verleihen, wie es einst Harry Potter tat.

Josephine Langford und Hero Fiennes-Tiffin (der selbst in Harry Potter 6 als Mini-Voldemort mitwirkte) sehen in ihrem Instagram-Video zur Sequel-Ankündigung zumindest so, als wären sie aufgeregt, ihre Reihe zu einem würdigen Ende zu bringen:

Insgesamt gehören 4 Bücher und ein Spin-off zur After-Reihe von Anna Todd:



Die After Truth-Abspannszene bewies bereits ein Händchen für bewusstere Figurenzeichnung. Wenn dieser Trend beibehalten wird, könnte den After-Filmen im Verlauf von vier Teilen das Coming-of-Age einer Filmreihe gelingen. (Harry Potter wagte übrigens auch den FSK-Sprung zwischen Sequels.)

© Contantin After Truth ist gereift

Dass nach After Passion (FSK 0) und After Truth (FSK 12) eine stufenweise Anhebung der Altersfreigabe von FSK 16 für Teil 3 und FSK 18 für Teil 4 stattfindet, können wir dafür wohl nicht verlangen. Auch wenn das neben einer wünschenswerten weitergeführten emotionalen Reifung natürlich ein witziger Nebeneffekt wäre.



Was erwartet ihr nach After Truth von Teil 3 und 4 der After Passion-Reihe?