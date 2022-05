Nach Avengers-Ende: Robert Downey Jr. startet die perfekte Serie für seine Iron Man-Talente

Robert Downey Jrs. neue Serie könnte ideal an seine Avengers-Zeit anschließen. Dort kann er beim Auto-Umbau nämlich seine Iron Man-Fähigkeiten hervorkramen.

Robert Downey Jr. muss sich nach dem Marvel-Ausstieg in Avengers 4: Endgame neu orientieren. Nachdem mit Die fantastische Reise des Dr. Dolittle der nächste Kino-Blockbuster des Iron Man-Darstellers gehörig floppte, will er in einer neuen Serie jetzt wieder von den technischen Fertigkeiten Tony Starks zehren: In Tony's Dream Cars schraubt er nämlich Autos auseinander.

Neue Serie: Robert Downey Junior verbessert die Welt im Avenger-Modus

Das berichtet der Hollywood Reporter. Demzufolge will Downey sich in der Serie seine wertvollen Flotte an Luxus-Oldtimern vorknöpfen und sie nach Maßgabe des Umweltschutzes umbauen. Sie soll zeigen, dass "klassische Autos mit neuer Technologie und Innovation [...] umweltfreundlich sein können", zitiert die Reportage.

Das Format bringt mit Automobilen und Umweltschutz zwei Leidenschaften Downeys zusammen (via BBC ). Es soll auf der Discovery+-Plattform von Warner erscheinen und wird von der Firma des Schauspielers produziert.

Wann können Marvel-Fans den Iron Man-Darsteller als Autoschrauber sehen?

Wann die Serie nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar. DWDL zufolge ist für Discovery+ ein Deutschlandstart im Sommer diesen Jahres geplant. Tony's Dream Cars startet Ende 2022 in den USA.

