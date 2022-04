Nach Mega-Flop: Iron Man-Star Robert Downey Jr. ist im neuen Nolan-Epos nicht wiederzuerkennen

Oppenheimer, der neue Film von Christopher Nolan, gibt in Form von ersten Set-Bildern ein weiteres Lebenszeichen von sich. Zu sehen sind Robert Downey Jr. und Cillian Murphy.

Nach über einer Dekade im Marvel Cinematic Universe musste Iron Man-Star Robert Downey Jr. zuletzt eine der größten Niederlagen seiner Karriere einstecken. Der Abenteuerfilm Die fantastische Reise des Dr. Dolittle entpuppte sich an den Kinokassen als Flop. Sein nächstes Projekt klingt dafür umso vielversprechender.

Downey Jr. gehört zum Cast des nächsten Christopher Nolan-Films. Dieser trägt den Titel Oppenheimer und erzählt die Geschichte des Physikers J. Robert Oppenheimer, der als einer der Väter der Atombombe gilt. Gespielt wird er von Cillian Murphy. Downey Jr. schlüpft in die Rolle von United States Secretary of Commerce Lewis Strauss.

Christopher Nolans Oppenheimer: Erste Set-Bilder von Robert Downey Jr. und Cillian Murphy

Ende Februar starteten die Dreharbeiten für das ambitionierte Projekt, das als Mischung aus Biopic und Kriegsfilm umschrieben wird. Nun erreichen uns die ersten Set-Bilder vom Dreh in New Jersey. Besonders Downey Jr. ist kaum wiederzuerkennen: Statt Tony Stark scheint er sich plötzlich in Howard Stark verwandelt zu haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zuletzt sorgten vor allem die Casting-Meldungen zu Oppenheimer für Aufsehen. Fast jede Woche trudelte mindestens ein neuer Name ein, angefangen von Emily Blunt, Matt Damon und Alden Ehrenreich über Florence Pugh, Rami Malek und Benny Safdie bis hin zu Josh Hartnett, Dane DeHaan und Kenneth Branagh. Sogar Matthias Schweighöfer ist dabei – und wir kratzen erst an der Oberfläche des großartigen Ensembles.

Die Vorlage zu Oppenheimer: Die Geschichte von Nolans neuem Film basiert auf dem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer von Kai Bird und Martin J. Sherwin. Hier findet ihr alle Infos zu Nolans Adaption.

Wann startet Christopher Nolans Oppenheimer in den Kinos?

Oppenheimer startet am 20. Juli 2023 in den deutschen Kinos. Vertrieben wird der Film dieses Mal von Universal, nachdem sich Nolan aufgrund eines Kino vs. Streaming-Konflikts von seinem langjährigen Filmstudio Warner Bros. getrennt hat.



Podcast: Die 20 besten Serienstarts im April 2022

Ihr seid auf der Suche nach Streaming-Tipps? Wir sind die Serienstarts bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im April 2022 durchgegangenen und verraten euch im Podcast, welche Serie sich wirklich lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei spektakuläre Zeitreise-Serien, die beste deutsche Comedy-Show oder die finale Staffel des Breaking Bad-Spin-offs Better Call Saul: Im April gibt es einige interessante Serien zu entdecken. Alle Details erfahrt ihr im Podcast.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie gefällt euch der Look von Robert Downey Jr. in Oppenheimer?