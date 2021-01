Nach Avengers Endgame: MCU-Serie korrigiert nervigen Marvel-Fehler

In der MCU-Serie WandaVision auf Disney+ darf Scarlet Witch endlich akzentfrei sprechen. Damit wird nach 3 Avengers-Filmen der deutsche Synchronfehler korrigiert.

Seit über 5 Jahren gehört Scarlet Witch zum Marvel Cinematic Universe. In wenigen Wochen startet mit WandaVision die erste Serie der MCU-Phase 4, die der von Elizabeth Olsen gespielten Avengers-Heldin endlich die Aufmerksamkeit schenkt, die Wanda verdient hat.

WandaVision erzählt nicht nur einen realitätsverzerrenden Trip durch verschiedene Sitcom-Ären und soll damit Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness vorbereiten. Die Serie wird auch endlich einen nervigen Fehler der deutschen Marvel-Synchronisation beheben.

Wandas Akzent erzählt eine eigene Geschichte - aber nicht auf Deutsch

Um das Wanda-Problem besser zu verstehen, müssen wir einmal ins Jahr 2018 zurückspulen. Avengers: Infinity War war der erste MCU-Film, den ich im englischen Originalton im Kino schaute.

Die Überraschung war groß, als Wanda Maximoff in Schottland auftaucht und plötzlich akzentfreies Englisch spricht. Hatte sie nicht immer einen osteuropäischen Akzent (Sokovisch, um genau zu sein)?

Hier gibt's Wandas Akzent im 1. Trailer zu WandaVision zu hören

WandaVision - S01 Trailer (Deutsch) HD

Einen Tag später suchte ich erneut das Kino auf, um mir die deutsche Synchronfassung anzusehen. Und da war er wieder: Wandas Akzent. Tatsächlich versäumte die Synchronisation Wandas graduelle Sprachveränderung seit Civil War in die Übersetzung zu übertragen.

In der deutschen Fassung geht damit ein wichtiger Teil ihrer Charakterentwicklung flöten, den die Russo-Brüder folgendermaßen zusammenfassen (via Collider ):

Wir sind den Akzent aus mehreren Gründen bewusst los geworden. Zum einen wird sie zu Beginn von Civil War von Black Widow als Spionin ausgebildet und zum anderen befindet sie sich auf der Flucht. Und eines ihrer charakteristischsten Merkmale ist ihr Akzent.

Um nicht erkannt zu werden und sich anzupassen, trainierte sich Wanda den sokovischen Akzent ab. Marvel-Fans, die auf Deutsch schauen, entgeht diese Entwicklung völlig. Denn auch in Endgame hat Wanda weiterhin ihren Akzent - auch wenn sie nur 2 Sätze im Film spricht. Das wird sich in der Serie WandaVision aber nun ändern.

Neue Marvel-Serie: WandaVision löst das Akzentproblem

Nachdem im ersten deutschen Trailer zu WandaVision noch die altbewährte und sokovisch klingende Stimme Wandas zu hören war, scheint sich Marvel bzw. Disney nun doch dazu entschieden zu haben, die Übersetzung an das Original anzupassen.

Im kürzlich erschienenen 2. Trailer spricht Wanda endlich akzentfreies Deutsch.



Der 2. Trailer zu WandaVision: Hört Scarlet Witch ohne Akzent

WandaVision - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

In WandaVision flüchtet sich die um den toten Vision trauernde Wanda in eine alternative Realität, in der sie gemeinsam mit Vision ein glückliches Vorstadtleben führt. Bald schon aber beginnt sich ihr Umfeld ständig und im Stil verschiedener Sitcom-Jahrzehnte zu verändern. Für die Außenwelt stellt das ein Problem dar, dem sich die Organisation S.W.O.R.D. annimmt.

Bei Disney+ startet WandaVision am 15. Januar 2021.

