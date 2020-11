"Das größte Marvel-Geschenk": WandaVision wird Avengers-Heldin endlich gerecht

In WandaVision steht Scarlet Witch im Mittelpunkt. Für Schauspielerin Elizabeth Olsen war die Disney+-Serie das bislang größte Marvel-Geschenk, um die Figur viel tiefer zu beleuchten.

Im Marvel Cinematic Universe gehört Scarlet Witch zu den tragischsten Figuren. Schon als Kind hat sie den Tod ihrer Eltern miterlebt. In Avengers: Age of Ultron musste sie dann den Tod ihres Bruders Quicksilvers verkraften. Später fand sie neuen Halt in der Liebesbeziehung zu Vision. Der ist im Kampf gegen Thanos in Avengers: Infinity War dann aber auch gestorben.

Auch wenn sie schließlich dabei half, Thanos in der großen Schlacht von Avengers: Endgame zu bezwingen und damit auch Rache für Vision zu nehmen, ist das Schicksal von Scarlet Witch im MCU tragisch und frustrierend verlaufen. Die kommende Marvel-Serie WandaVision von Disney+ soll das aber ändern.

WandaVision ist für Scarlet Witch-Star das größte Marvel-Geschenk

In einem größeren Set-Bericht von Entertainment Weekly zu WandaVision kommen auch die Stars zu Wort. Für Scarlet Witch-Darstellerin Elizabeth Olsen ist die MCU-Serie die ideale Gelegenheit, um ihre Avengers-Heldin vielseitiger zu beleuchten und auch neue Comic-Geschichten einzubringen:

Diese Serie zu machen war das größte Geschenk, das Marvel mir je gemacht hat. Man kann sich nur auf sie konzentrieren und nicht darauf, wie sie durch die Handlungsstränge anderer Figuren gezeichnet wurde.

Ich hatte bereits das Gefühl, dass die Figur zu mir gehört, weil Marvel einen immer ermutigt, Teil des Prozesses zu sein. Aber umso mehr habe ich jetzt das Gefühl, dass sie noch stärker mir gehört. Wenn mir jemand eine Frage zur Zukunft oder nur eine Frage zu ihrer Meinung stellen wollte, weiß ich dank dieser Zeit jetzt Bescheid.

Von MCU-Chef Kevin Feige soll Elizabeth Olsen mit dem Versprechen für WandaVision überzeugt worden sein, dass die Serie Wanda Maximoffs Vergangenheit und ihre telekinetischen Superkräfte besser ergründen und auch spezielle Handlungsstränge aus den Scarlet Witch-Comics aufgreifen soll.

Auch Paul Bettany freut sich über Marvel-Rückkehr

Vision-Star Paul Bettany kommt die Rückkehr seines toten Marvel-Helden für WandaVision auch gelegen. Genau genommen nicht nur ihm, sondern auch seinem Kontostand. Im Set-Bericht von Entertainment Weekly erinnert er sich augenzwinkernd daran, wie er zur MCU-Serie gekommen ist:

Ich dachte, ich werde hereingebracht, um verabschiedet zu werden. Ich dachte, Kevin [Feige] würde nett sein, mich hereinbringen und er und [der ausführende Produzent] Louis [D'Esposito] würden zu mir sagen: 'Es war eine großartige Fahrt und es ist vorbei.' Also war es natürlich eine angenehme Überraschung für mich und meinen Bankdirektor.

In WandaVision finden sich Wanda und Vision zu Beginn in einer perfekten Vorstadtidylle wieder. Gemeinsam leben sie in einem beschaulichen Haus und blicken fröhlich dem Alltag entgegen - genauso wie die Figuren in einer klassischen Sitcom. Schon bald kommen jedoch Schweinwelten ins Spiel und die Realität wird auf den Kopf gestellt.



Bei Disney+ startet WandaVision am 15. Januar 2021.

