Nach Boba Fett muss die Obi-Wan-Serie einen großen Star Wars-Fehler vermeiden

Unser Kollege Yves aus dem Video-Team hat sich den ersten Trailer zur Obi-Wan Kenobi-Serie natürlich auch sofort angeschaut. Als riesiger Star Wars-Fan bleibt er trotzdem skeptisch.

Der Trailer zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi ist endlich da und das Internet feiert die ersten Eindrücke direkt als besten Trailer seit Star Wars: Episode 7. Auch unser Kollege Yves aus dem Video-Team ist riesiger Star Wars-Fan und hat sich den Trailer natürlich sofort angeschaut. Seine Meinung zu den ersten Szenen aus der Obi-Wan-Serie und seine Einschätzung zu der Disney+-Produktion könnt ihr euch hier im Video ansehen!

Die Obi-Wan-Serie darf ihre Hauptfigur nicht vernachlässigen

Yves liebt Ewan McGregor in der Rolle als Obi-Wan Kenobi. Für ihn ist er eins der absoluten Highlights aus der Prequel-Trilogie von Star Wars. Gerade nach dem Ende von Episode III steckt für ihn viel Potenzial in mehr Geschichten rund um die Figur, da Obi-Wan natürlich von Schuldgefühlen wegen der Entwicklung von Anakin Skywalker in Darth Vader geplagt wird. Doch Yves hat auch Sorgen bezüglich der Serie.

Obi-Wan Kenobi - Meine Gedanken zum Star Wars Trailer

Obi-Wan Kenobi - Meine Gedanken zum Star Wars Trailer

Gerade die kürzlich veröffentlichte Boba Fett-Serie auf Disney+ hat ihn schwer enttäuscht als halbgarer Fanservice, in dem nach ein paar Folgen sowieso The Mandalorian das Ruder an sich gerissen hat. Daher ist er unsicher, ob sich Star Wars: Obi-Wan Kenobi inhaltlich nicht auch verläuft und die spannendsten Aspekte einfach vergisst. Im allerschlimmsten Fall wird Obi-Wan wieder nur eine Nebenfigur in seiner eigenen Serie.

Bei Disney+ starten die 6 Folgen der Obi-Wan-Serie ab dem 25. Mai 2022 im Wochentakt.



Star Wars oder Marvel: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.

Seid ihr nach Boba Fett auch noch skeptisch gegenüber der Obi-Wan-Serie?