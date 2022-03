Erstes Darth Vader-Bild aus Obi-Wan-Serie könnte auch aus The Batman stammen

Im ersten Trailer zu Obi-Wan Kenobi war er noch nicht zu sehne. Doch jetzt gibt es endlich das erste Bild von Darth Vader in der neuen Star Wars-Serie. Es könnte auch aus The Batman stammen.

Gestern wurden die ersten bewegten Bilder aus Obi-Wan Kenobi veröffentlicht. Zu sehen gab es nicht nur den von Ewan McGregor verkörperten Jedi-Ritter. Auch einige weitere bekannte Figuren aus dem Star Wars-Universum kehrten zurück, allen voran der Großinquisitor aus der Animationsserie Star Wars Rebels.

Hier könnt ihr Das Buch von Boba Fett direkt streamen Zu Disney+ Jetzt bei Disney+

Auffällig war das Fehlen einer Figur: Darth Vader. Der große Star Wars-Bösewicht spielt in der Obi-Wan Kenobi-Serie eine entscheidende Rolle. Verkörpert wird er von Hayden Christensen, der als Anakin Skywalker in den Prequels zu sehen war, ehe er sich in den letzten Minuten von Die Rache der Sith endgültig in den Sith Lord transformeiert.

Das erste Bild von Darth Vader in Obi-Wan Kenobi

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Vader-Bild aus Obi-Wan Kenobi zeigt den Schurken in ikonischer Pose. Allein die Silhouette sorgt für Gänsehaut. Dazu kommt eine ausgestellte Düsternis, die auch dem neuen Batman-Film entsprungen sein könnte. In diesem marschiert Robert Pattinson als dunkler Ritter durch ein extrem düsteres Gotham.

Hier könnt ihr den Trailer zu Obi-Wan Kenobi schauen:

Obi-Wan Kenobi - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Im Interview mit Entertainment Weekly verrät Christensen, dass wir "einen sehr mächtigen Darth Vader" sehen werden. Showrunner Joby Harold verrät darüber hinaus, dass sich Vader wie ein großer Schatten über alle Ereignisse der Serie legt.

Die neusten Entwicklungen zur Obi-Wan-Serie im Überblick:

Obi-Wan Kenobi startet am 25. Mai 2022 auf Disney+.

Star Wars oder Marvel: Wer hat die besseren Serien?

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Star Wars und Marvel genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Star Wars und Marvel beständig. Wir vergleichen die neuen Serien der jeweiligen Franchises und sprechen über ihre Stärken und Schwächen.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie gefällt euch das erste Bild von Darth Vader in Obi-Wan Kenobi?