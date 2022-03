"Der beste Trailer seit Star Wars 7": Obi-Wan-Teaser entfesselt Begeisterungsstürme bei Fans

Der erste Trailer zur Star Wars-Serie Obi-Wan ist da. Die Fans sind fast durchweg begeistert. Und erschaffen das erste von hoffentlich vielen Memes.

Endlich ist es soweit: Der erste Star Wars: Obi-Wan Kenobi-Teaser zeigt den jungen Luke Skywalker. Und Obi-Wan (Ewan McGregor). Und er hat einen grandiosen Soundtrack. Und Lichtschwertkämpfe. Und wunderbar düstere Sith-Bösewichte. Und er entfacht allem voran ein packendes Gefühl, das viele Franchise-Fans seit Star Wars 7: Das Erwachen der Macht nicht mehr hatten. Also seit die Disney-Star Wars-Ära begann.

Schaut hier den ersten Teaser-Trailer zu Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Fans feiern Obi-Wan-Teaser als "besten Trailer seit Star Wars 7"

"Die [neuen Bösewichter der] Inquisitoren, Ewan McGregor, Joel Edgerton, der Soundtrack, der Umfang, die Nostalgie. [...] Zehn von zehn Punkten", schreibt ein Fan, der den Teaser auch "den besten Trailer seit dem Kino-Trailer von Star Wars 7" nennt. Gerade John Williams' Musikuntermalung wird begeistert als "episch" umschrieben und löst bei vielen "wortwörtlich Gänsehaut" aus.

Die meisten Reaktionen aber verzichten auf detaillierte Gründe, sondern lesen sich wie ein erleichterter Sturm der Begeisterung. "Ich bin sowas von bereit!", heißt es etwa, oder "Mein Herz schmilzt". "Nach 17 Jahren kehrt unser Held zurück". So bestätigt sich McGregors Platz in vielen Fan-Herzen.

Star Wars-Fans haben hohe Erwartungen an die Obi-Wan-Serie

Gleichzeitig nutzen viele Community-Mitglieder die Gelegenheit, um ihre Hoffnungen für die Serie auszudrücken. Dabei geht es häufig um Fan-Lieblinge: "Jeder wartet auf Anakin", lautet etwa das Credo der Vorfreude auf Hayden Christensens Auftritt. "Kommt Commander Cody vor?", fragt sich ein Fan zur vor allem in Star Wars: The Clone Wars auftretenden Figur. "Hoffentlich sagt Joel Edgerton als mürrischer Onkel Ben den Droiden, dass sie die Klappe halten sollen", spielt ein anderer auf eine Krieg der Sterne-Szene an.

Einige Fans zeigen sich bei aller Begeisterung aber auch desillusioniert gegenüber den jüngsten Franchise-Entwicklungen. "[Obi-Wan] ist meine letzte Hoffnung für Star Wars und Disney / Lucasfilm, um noch etwas Gutes zu erschaffen", heißt es etwa.

Kritik an Obi-Wan: Star Wars-Fans sind von Lieblingsfigur erschreckt

Und auch wenn das Gros der Reaktionen absolut wohlwollend ausfällt, gibt es doch einige kritische Stimmen. Ein Primärziel ist die Figur des Großinquisitors (Rupert Friend): "Warum sieht [er] so aus?", kommentiert ein "enttäuschter" Fan das neue Design der schon aus der Star Wars Rebels-Serie bekannten Figur. "[Er sieht aus wie] der Sensenmann aus Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft", erklärt ein anderer.

Doch auch wenn sich Auslöser für Fan-Enttäuschung bieten, ist die überwiegend positive Reaktion auf den Obi-Wan-Teaser doch erstaunlich, gerade nach dem eher lauwarmen Echo der Boba Fett-Serie. Die Begeisterung äußert sich bereits einem Meme, das wir euch nicht vorenthalten wollen:

Wann kommt die Star Wars-Serie Obi-Wan zu Disney+?

So oder so, mit nur einem ersten Teaser als Beweisstück sind alle Spekulationen über die Qualität der Serie hypothetisch. Aber nicht mehr lange: Obi-Wan soll am 25. Mai 2022 bei Disney+ starten.

Marvel oder Star Wars: Wer hat die besseren Serien auf Disney+?

In der neuen Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber nehmen wir die beiden Serien-Universen von Marvel und Star Wars genauer unter die Lupe und machen eine Bestandsaufnahme der neuen Serien-Ära auf Disney+.

Von The Mandalorian bis Boba Fett und von WandaVision bis Hawkeye: Disney+ erweitert Marvel und Star Wars mit spektakulären neuen Serien. Wir vergleichen die neuen Serien-Zeitalter der beiden Franchises und sprechen über ihre jeweiligen Stärken und Schwächen.

Was haltet ihr vom ersten Obi-Wan-Teaser?