Diese 7 Superhelden-Filme kommen 2024 – und Joker 2 ist nicht derjenige, auf den sich die meisten freuen

Im Jahr 2024 ist die Liste der Superhelden-Filme überschaubar. Das MCU hat aktuell nur ein einziges Projekt am Start, dafür warten aber ein paar wirklich abgedrehte neue Rächer auf ihren großen Auftritt.

Nachdem 2022 sage und schreibe 17 Superhelden-Filme in einem Jahr starten sollten, ist die Zahl der übermenschlich begabten Retter:innen 2024 stark zurückgegangen. Wir stellen euch die sieben Filmprojekte vor, die noch dieses Jahr veröffentlicht werden sollen.

Diese 7 Superhelden-Filme starte 2024 im Kino und bei Netflix

Für unsere Übersicht haben wir euch die kommende Superhelden-Unterhaltung nach der Reihenfolge ihres Erscheinens sortiert. Mit den Moviepilot-Vormerkungen verraten wir euch außerdem, auf welchen Film sich die meisten freuen.

Spider-Heldin im Anmarsch: Madame Web wirft ihr hellseherisches Netz aus

Madame Web - Trailer (Deutsch) HD

Madame Web führt eine neue Heldin in Sonys Spider-Man Universum ein, das einst mit Venom begann. Dakota Johnson (Fifty Shades of Grey) spielt die Sanitäterin Cassie Webb, die plötzlich die Gabe erlangt, in die Zukunft zu sehen. Sie nutzt ihre neue Fähigkeit, um drei junge Frauen (Sydney Sweeney, Celeste O'Connorund Isabela Merced) im Kampf gegen einen Bösewicht im Spider-Man-Kostüm um sich zu scharen.

Kinostart: 14. Februar 2024

Vorfreude-Platz 5 (50 Vormerkungen)



Ungewöhnliche Superhelden-Rückkehr bei Netflix: Code 8 bekommt eine Fortsetzung

Code 8 Part II - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Der Science-Fiction-Film Code 8 machte 2016 aus dem Superhelden-Dasein eine düstere Zukunftsvision, in der die wenigen übernatürlich begabten Menschen ein Leben als gefürchtete Außenseiter fristeten. Der in Teil 1 in einen Banküberfall hineingezogene Elektriker Connor (Robbie Amell) trifft in der Netflix-Fortsetzung Code 8 Part II erneut auf den telekinetischen Kriminellen Garrett (Stephen Amell) und versucht, einem übersinnlichen Mädchen zu helfen.

Netflix-Start: 28. Februar 2024

Vorfreude-Platz 7 (8 Vormerkungen)

Ryan Reynolds MCU-Extravaganza Deadpool 3 will alles verändern

Disney Deadpool 3 kommt 2024

Nach sechs Jahren Wartezeit kehrt Ryan Reynolds in Deadpool 3 als gewaltbereiter Mutant mit großer Klappe zurück, um Gegner und Verbündete gleichermaßen aufzumischen. Seit Monaten kursieren verrückte Story-Gerüchte und Informationen zu abgedrehten Gastauftritten, die vor allem eines vorhersagen: Die neue Deadpool-Rückkehr wird das MCU komplett auf den Kopf stellen.

Kinostart: 24. Juli 2024

Vorfreude-Platz 1 (198 Vormerkungen)

Spider-Man-Bösewicht Kraven the Hunter jagt Wilderer

Kraven the Hunter - Trailer (Deutsch) HD

Mit Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson), besser bekannt als Kraven the Hunter, hat sich Sony nach Venom und Morbius einen weiteren Bösewicht geschnappt, der mit seinem eigenen Film zum Helden erhoben wird. Der "beste Jäger der Welt" und Beschützer der Natur bekommt es in seinem Abenteuer allerdings mit einem nicht zu unterschätzenden Gegner zu tun: Alessandro Nivola als Rhino.

Kinostart: 29. August 2024

Vorfreude-Platz 3 (105 Vormerkungen)



Joaquin Phoenix kehrt als singender Joker zurück

Joker 2: Folie à deux - Announcement Teaser (English) HD

Joker krempelte 2019 mit einem alleinstehenden Film zum Batman-Bösewicht das Verständnis von DC-Unterhaltung um. In Joker 2: Folie à deux kehrt der in seiner mentalen Gesundheit angekratzte, kriminelle Stand-Up-Comedian Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) zurück, um erneut alle Erwartungen zu unterlaufen: in einem Musical mit Lady Gaga als Harley Quinn an seiner Seite.

Kinostart: 3. Oktober 2024

Vorfreude-Platz 2 (140 Vormerkungen)



Tom Hardy mutiert in Venom 3 wieder zum Symbionten

Sony Venom 3 holt Tom Hardy zurück

Venom 3 ist der dritte Sony-Superhelden-Film, der 2024 erscheint. Einmal mehr muss Eddie Brock (Tom Hardy) versuchen, im Einklang mit dem außerirdischen Wesen zu leben, mit dem er sich seinen Körper teilt. Neben ihm gehören Chiwetel Ejiofor und Juno Temple zum neuen Cast. Bei Screen Rant wird bereits spekuliert, ob der manchmal als Venom³ geschriebene Titel bedeutet, dass die Multiplikationszahl diesmal auf mehrere Venom-Varianten statt andere Symbionten verweist.

Kinostart: 7. November 2024

Vorfreude-Platz 6 (32 Vormerkungen)



Der abgedrehteste Superhelden-Film 2024 schickt Peter Dinklage ins Rennen

The Toxic Avenger - Trailer (English) HD

The Toxic Avenger soll nach seiner Festival-Premiere 2023 dieses Jahr ein Remake von Atomic Hero abliefern und damit in seinem Gewaltlevel weniger an Marvel's The Avengers als an The Boys erinnern: Hausmeister Winston Gooze (Peter Dinklage) wird durch einen Gift-Unfall entstellt und mutiert daraufhin zum vielleicht ungewöhnlichsten Rächer des Jahres. Auch Herr der Ringe-Star Elijah Wood gewinnt auf einem der ersten Bilder des abgedrehten Horror-Superhelden-Films keine Schönheitswettbewerbe.

Start: noch unbekannt

Vorfreude-Platz 4 (79 Vormerkungen)

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendesten neuen Filme im Januar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.