Nach dem großen Star Wars-Schock: Von 2 toten Figuren haben wir noch nicht das Letzte gesehen

Achtung, Spoiler! Die Star Wars-Serie The Acolyte schockiert direkt zum Auftakt mit dem grausamen Ableben von zwei wichtigen Figuren. Doch Indara und Torbin werden nochmal zurückkehren.

In über 47 Jahren Star Wars-Geschichte hat uns die Sternensaga schon so einige schockierende Wendungen und Twists aufgetischt. In diesem Punkt bildet auch die neue Disney+ Serie The Acolyte keine Ausnahme. Direkt in der ersten Szene stellt sie auf drastische Weise unter Beweis: Hier läuft nichts so, wie ihr erwartet habt.

Seit dem 5. Juni 2024 sind die ersten zwei Episoden von The Acolyte auf Disney+ * zu sehen. In diesen müssen direkt zwei wichtige Charaktere ihr Leben lassen, von denen wir im Vorfeld eine längere Screentime erwartet hatten. Aber ihr müsst nicht enttäuscht sein. Das war noch kein finaler Abschied.

The Acolyte tötet Carrie Anne-Moss' Star Wars-Figur schon in den ersten Minuten

Dass Matrix-Star Carrie-Anne Moss eine kämpferische Jedi spielen wird, war im Vorfeld eine der spannendsten Casting-Meldungen rund um die neue Star Wars-Serie. Die veröffentlichten Trailer und ihre prominente Platzierung auf dem Poster vermittelten den Eindruck, dass Meisterin Indara ein zentraler Hauptcharakter sein muss.

Da haben wir uns mächtig getäuscht.

Disney Carrie Anne-Moss nimmt einen prominenten Platz auf dem Poster ein

Jegliche Erwartungshaltung reißt The Acolyte gleich in der ersten Szene in Grund und Boden. Indara wird mit einem Wurfmesser von Mae (Amandla Stenberg) getötet – und die schockierende Überraschung ist gelungen. Nur eine Episode später segnet direkt der nächste Jedi, Meister Torbin (Dean-Charles Chapman), das Zeitliche.

Die junge Sith-Akolythin soll für ihren geheimnisvollen Meister vier Jedi töten soll: Indara, Torbin, Kelnacca (Joonas Suotamo) und Sol (Jung-Jae Lee). Nach zwei Folgen hat Mae bereits die Hälfte ihrer Kill List abgearbeitet. Aber umfassen die Auftritte von Carrie Anne-Moss und Game of Thrones-Star Dean-Charles Chapman wirklich nur wenige Minuten? Glücklicherweise nicht.

Noch kein endgültiger Star Wars-Abschied: Indara und Torbin kehren bald in The Acolyte zurück

Das verrät bereits ein genauerer Blick auf das veröffentlichte Trailer-Material und von Disney veröffentlichten Szenenbilder zu The Acolyte. Es wird noch ein Wiedersehen mit Meisterin Indara und Meister Torbin geben. Allerdings nur in Form von Rückblenden.

Disney+ Indara und Torbin kehren in Rückblenden zurück

Die Geschichte von The Acolyte wird nicht linear erzählt und hat einige Überraschungen auf Lager. Ein großes Rätsel, das die ersten zwei Folgen aufbauen, sind die tragischen Ereignisse, die vor 16 Jahren zum Tod von Maes und Oshas Familie führten. Welche Rolle spielten die vier Jedi darin? Das muss die Star Wars-Serie noch beantworten.

So können wir uns in den kommenden Episoden auf Flashbacks zu eben jener Tragödie freuen, die nicht nur Antworten liefern, sondern auch die bereits verstorbenen Charaktere Torbin und Indara zurückbringen. Dann bekommen wir Dean-Charles Chapmans Jedi auch erstmals ohne Alterungs-Makeup zu sehen.

Wann kommt The Acolyte Folge 3 auf Disney+?

Die erste Staffel der neuen Star Wars-Serie The Acolyte umfasst insgesamt acht Episoden. Nach dem Auftakt mit einer Doppelfolge erscheinen die restlichen sechs Folgen wöchentlich immer mittwochs bei. Folge 3 steht am 12. Juni 2024 ab 3:00 Uhr morgens bei Disney+ zum Abruf bereit.

Podcast: The Acolyte zeigt Star Wars von einer ganz neuen Seite

Die neueste Star Wars-Serie bei Disney+ taucht als düsterer Mystery-Thriller tief in die Jedi-Vergangenheit ein. Aber lohnt sich The Acolyte auch?

The Acolyte spielt 100 Jahre vor Episode I und betritt damit Live-Action-Neuland. Wir sprechen sowohl über die unerwarteten Ansätze, mit denen sich die Star Wars-Serie von den bisherigen Disney+ Ausflügen abhebt und diskutieren, ob Jedi wirklich so heldenhaft sind wie gedacht.

