In 3 Tagen startet die Star Wars-Serie The Acolyte bei Disney+: Die Bedeutung des Titels leicht erklärt

Was genau ist ein Akolyth bzw. eine Akolythin? Wir schauen uns den mysteriösen Titel der neuen Star Wars-Serie The Acolyte genauer an und erklären seine Bedeutung.

Mit The Acolyte startet am Mittwoch ein geheimnisvolles Star Wars-Projekt bei Disney+. Im Gegensatz zu vielen anderen Ablegern der Sternensaga ist die neue Serie kaum mit den bekannten Star Wars-Geschichten verbunden. Prequel-, Sequel- oder Original-Trilogie? Nein! The Acolyte geht viel weiter in die Vergangenheit zurück.

100 Jahre vor den Ereignissen von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung setzt die Geschichte ein. Wir befinden uns also im Zeitalter der Hohen Republik, in der dank der Jedi der Frieden in der Galaxis gesichert ist. Zumindest so lange, bis die Titelfigur aus den Schatten tritt. Doch was genau bedeutet The Acolyte?

The Acolyte: Das bedeutet der Titel der neuen Star Wars-Serie

Eigentlich sind die Titel der Star Wars-Serien leicht zu verstehen und selbst Fachbegriffe, die aus dem Universum stammen, ergeben schnell Sinn. Ahsoka, Andor und Obi-Wan Kenobi – das sind die Namen der Hauptfiguren, genauso wie sich The Mandalorian auf einen Kopfgeldjäger mit einer mandalorianischen Rüstung bezieht.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Acolyte schauen:

The Acolyte - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Aber wer oder was ist ein Acolyte? Ins Deutsche übersetzt kommen wir bei Akolyth bzw. Akolythin heraus. Der Duden gibt uns folgende Definition des Begriffs:

Leie, der während der Messe bestimmte Dienste am Altar verrichtet.

Die Herkunft des Begriffs leitet sich vom mittellateinischen "acolythus" bzw. "acoluthus" ab und hat ihren Ursprung im Altgriechischen. Ein "akólouthos" lässt sich als Begleiter:in oder Diener:in übersetzen. Als Akolyth:in wird für gewöhnlich eine Person bezeichnet, die bei religiösen Diensten oder generell einer führenden Person assistiert.

Im Star Wars-Universum gab es schon viele Akolyth:innen

Geprägt ist der Begriff bei uns vor allem durch die katholische Kirche. Aber auch bei Star Wars existiert er schon länger. Wenn wir einen Blick ins Expanded Universe werfen, das inzwischen unter Star Wars Legends läuft, tauchen dort oft Akolyth:innen auf, die sich zur Dunklen Seite der Macht hingezogen fühlen und zum Sith aufsteigen wollen.

Da die Regel der Zwei besagt, dass es bei den Sith immer nur eine:n Meister:in und eine:n Schüler:in geben darf, sind Akolyth:innen ein geschickter Trick, um die Regel zu dehnen. Neben den beiden Sith existieren viele potenzielle Nachfolger:innen, die langsam, aber sicher an die Geheimnisse der Dunklen Seite der Macht herangeführt werden.

Disney The Acolyte

The Acolyte-Schöpferin Leslye Headland erklärt den Titel gegenüber Empire wie folgt:



[Ein Akolyth] ist im Wesentlichen eine Position, die jemand ausfüllen oder in die er oder sie eintreten wird. Bei den Sith wissen wir, dass es einen Meister gibt, wir wissen, dass es einen Schüler gibt. Aber im tiefen EU [Expanded Universe] existiert das Konzept des Akolythen, der dem Schüler untergeordnet ist. So bin ich auf den Titel [der Serie] gekommen.

Die bekannteste Akolythin im offiziellen Star Wars-Kanon ist Asajj Ventress, die aus der Animationsserie The Clone Wars bekannt ist und zuletzt in dem Spin-off The Bad Batch einen Gastauftritt hatte. Ventress war zur Zeit der Klonkriege die Akolythin von Darth Tyranus aka Count Dooku, der wiederum der Schüler von Darth Sidious aka Palpatine war.

Zur Vorbereitung: Wenn ihr mehr über die Sith, ihre Regeln und Hierarchien erfahren wollt, sei euch der Star Wars-Roman Schülerin der dunklen Seite (im Original: Dark Disciple) empfohlen. Darin wird die Geschichte von Asajj Ventress sowie ihr Übergang zur Dunklen Seite der Macht näher beleuchtet.

Nun stellt uns The Acolyte eine neue Figur vor, die sich auf die Seite der Sith schlägt. Um wen es sich dabei handelt, ist bisher unklar. Vieles deutet darauf hin, dass es die von Amandla Stenberg gespielte Protagonistin ist. Schon im Trailer zu The Acolyte stellt sie sich – mit Wurfmessern bewaffnet – gegen eine Jedi-Ritterin.

Neue Star Wars-Serie: Wann startet The Acolyte bei Disney+?

The Acolyte startet am 5. Juni 2024 bei Disney+. Direkt zum Auftakt erwartet uns eine Doppelfolge. Die verbleibenden sechs Kapitel der 1. Staffel treffen danach im Wochentakt ein. Jeden Mittwoch am 3.00 Uhr morgens könnt ihr die Folgen streamen.

