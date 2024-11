Nach der besten Sci-Fi-Serie des Jahrtausends: Macher entwickeln neues Weltraum-Epos für Amazon

Bei Amazon Prime ist mit The Expanse eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt entstanden. Jetzt kehrt das Team dahinter für ein neues Weltraumprojekt zurück, das wieder nach einem epischen Stoff klingt.

Bei der Moviepilot-Wahl der 50 besten Sci-Fi-Serien seit 2000 hat es die Amazon Prime-Produktion The Expanse auf Platz 1 geschafft. Nach den sechs Staffeln des Meisterwerks steht jetzt fest, dass das kreative Team dahinter mit einem neuen Weltraumepos bei Amazon zurückkehren soll. Erste Infos dazu wurden eben enthüllt.

Nach The Expanse: Das soll das neue Sci-Fi-Epos der Macher für Amazon werden

Laut Variety entwickeln The Expanse-Showrunner Naren Shankar sowie die Drehbuchautoren Daniel Abraham und Ty Franck für Amazon eine neue Sci-Fi-Serie mit dem Titel The Captive’s War. Sie soll auf der gleichnamigen geplanten Romantrilogie von James S.A. Corey basieren, die im August mit dem ersten Band The Mercy of Gods begann.

In der neuen Sci-Fi-Serie des The Expanse-Teams will eine Gruppe Gefangener in der Zukunft inmitten einer außerirdischen Zivilisation die Gesellschaft ihres Unterdrückers vernichten.

The Captive's War sollwerden, das Shankar & Co. für ihre neu gegründete Firma Expanding Universe entwickeln. Ähnlich wie The Expanse, das aus Serie, Buch und Videospielen besteht, ist die kommende Serie nur ein Element eines viel größer angelegten Franchise.

