Nach Don't Look Up angelt sich Netflix direkt die nächste Katastrophe – als furchtbares YouTube-Format

Die Katastrophen-Satire Don't Look Up streamt seit Weihnachten bei Netflix. Nun legt der Streaming-Dienst mit einem YouTube-Format nach, das Leonardo DiCaprio und Co. leider mit deutschen Stars ersetzt.

Falls ihr auf die Frage "Wer ist der adäquate deutsche Ersatz für Cate Blanchett" sofort die beiden Wörter "Ross Anthony!" schreien würdet, habe ich ein Schmankerl für euch. Für alle anderen: Da müsst ihr jetzt durch. Anlässlich der aufwendigen Katastrophen-Satire Don't Look Up hat Netflix nämlich eine deutsche Version der fiktiven Nachrichten-Show the daily rip veröffentlicht. Im Film wird diese von Cate Blanchetts und Tyler Perrys Figuren moderiert. In der deutschen Version ... leider nicht.

Schaut euch den Trailer für the daily rip Deutschland an (auf eigene Gefahr):

the daily rip Deutschland - Trailer (Deutsch) HD

Was ist the daily rip Deutschland und warum tut Netflix uns das an?

Falls ihr Don't Look Up noch nicht gesehen habt: Im neuen Film von The Big Short-Regisseur Adam McKay rast ein Komet auf die Erde zu. Die Regierung reagiert allerdings völlig verantwortungslos, was zwei Wissenschaftler:innen (Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence) dazu veranlasst, selbst die Alarmglocken zu schlagen. Dafür besuchen sie unter anderem die Nachrichten-Show the daily rip, die harte Themen mit einem Zahnpasta-Lächeln weich verpackt. Moderiert wird sie von Brie (Cate Blanchett) und Jack (Tyler Perry).

Nun legt Netflix die deutsche Version von the daily rip als satirische YouTube-Show nach. In den zehnminütigen Episoden eifern TV-Personality Ross Anthony und Komikerin Parshad Esmaeili den Filmfiguren nach und reden den großen Planetenkiller grinsend klein.

Unterstützt werden sie von "nationalen Humorlieblingen" (Zitat Netflix) und Influencer:innen wie Eko Fresh, Olivia Jones, Lucy Diakovska, Shary Reeves, Katy Karrenbauer, Giulia Becker, Daniele Rizzo, Katjana Gerz und Jorge Gonzalez. Heraus kommt eine Mischung aus inszenierten viralen Videos und Lachmuskel-lähmenden Sketchen mit Olaf Schubert als deutschem Leonardo DiCaprio-Ersatz.

Die erste Folge des Don't Look Up-Spin-offs könnt ihr bei YouTube anschauen:

Danach müssen selbst die härtesten Kritiker von Don't Look Up einräumen: Neben der teutonischen the daily rip-Variante ist die Adam McKay-Satire ein Meisterwerk nuancierten Humors.



Insgesamt drei Folgen von the daily rip Deutschland sollen auf dem YouTube-Kanal bei Netflix veröffentlicht werden (ob ihr wollt oder nicht).

