Von Ryan Reynolds bis Addison Rae: Das sind die 7 nervigsten Filmcharaktere 2021

Egal ob TikTok-Star Addison Rae in Einer wie keiner oder Ryan Reynolds fünfte anstrengend-witzige Figur in Free Guy: Diese Filmcharaktere haben 2021 im Kino, auf Netflix und Co. so richtig genervt.

Trotz anhaltender Pandemie füllten sich 2021 langsam wieder die Kinos und sorgten neben jeder Menge Streaming-Highlights für Filmerlebnisse auf der ganz großen Leinwand. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Und während wir in den letzten 12 Monaten dutzende positive Erlebnisse mit beeindruckenden Sci-Fi-Welten, tiefschürfenden Dramen und absurder Action hatten, gab es doch auch Szenen, die negativ in Erinnerung geblieben sind. Wegen unfassbaren filmischen Nervensägen.

Ob man eine Figur nun gut oder schlecht, faszinierend vielschichtig oder wahnsinnig nervig findet, ist eine sehr subjektive Empfindung. Trotzdem: Die folgenden Filmcharaktere haben das Potenzial, einem jedes Filmerlebnis madig zu machen. Hier kommen die 7 nervigsten Filmcharaktere 2021.

1. Nerviger Filmcharakter 2021: "Hessa" in After Love

After Love - Trailer (Deutsch) HD

Tessa (Josephine Langford) und Hardin (Hero Fiennes-Tiffin), kurz "Hessa", sind das genaue Gegenteil von Trinity und Neo in Matrix. Bilden letztere zusammen eine gewaltige Energiequelle, saugen die beiden jungen Streithähnchen alle Freude aus After Love, sobald sie miteinander reden. Denn tragischerweise kam jemand auf die Idee, den harmlosen Erotik-Trash in "Szenen einer Affäre" zu verwandeln – mit zwei Filmfiguren, deren einzige Daseinsberechtigung wortlose Fummelei in einem nach Schweiß stinkenden Fitness-Raum sein sollte. (JJ)

2. Nerviger Filmcharakter 2021: Alle Menschen in Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong - Trailer (Deutsch) HD

Das mag jetzt sehr verallgemeinernd klingen und wenn ihr konkrete Gesichter braucht, auf die ihr eure Genervtheit projizieren könnt, denkt gerne an Millie Bobby Brown als Madison und Kyle Chandlernals Mark. Aber: Eigentlich ist jeder einzelne menschliche Charakter in diesem Film eine unfassbare Nervensäge. Denn wenn Menschen im Bild sind, bedeutet das, dass Godzilla und Kong nicht im Bild sind. Und für was gucken wir Godzilla vs. Kong? Genau, für geile Monsterkämpfe und nicht für dümmliche Dialoge! Die Menschen stören die Fights und machen den Film weder besser noch spannender. Da ist es nur noch die nervige Kackekirsche auf dem Action-Kuchen, dass sie den schlimmsten Blockbuster-Plot aller Zeiten haben. (HB)

3. Nerviger Filmcharakter 2021: Paolo Gucci in House of Gucci

House Of Gucci - Trailer (Deutsch) HD

Würde Mario, der freundlich-enervierende Klempner aus der Nintendo-Spielreihe, sich für ein paar Monate mit größeren Mengen Kokain, Filzstiften und einem Malblock in eine Villa einschließen – er würde sich in Paolo Gucci aus dem Mode meets True Crime-Epos House of Gucci verwandeln. Paolo ist nicht nur eine in sich alberne Figur, die im Film vor allem als Comic Relief dient. Der selbsternannte Method Actor Jared Leto dreht den Albernheitsknopf so weit nach rechts, dass sich sein Charakter in das grotesk überzeichnete Abziehbild eines affektierten, italienischen Modezaren verwandelt. Immerhin eine Sache muss man Leto zugestehen: Es ist eine gottverdammte Leistung, in einem Film voller schlechter italienischer Akzente negativ herauszustechen. (LL)

4. Nerviger Filmcharakter 2021: Jason Orleon in Don’t Look Up

Don't Look Up - Trailer (Deutsch) HD

In Don't Look Up wimmelt es vor Hollywood-Stars, die mehr oder weniger erfolgreich versuchen, witzig zu sein. Der größte Verlierer in der Runde ist Jonah Hill. Völlig planlos steigert er sich in die Rolle des unreifen Präsidentinnen-Sohns Jason Orleon hinein und schafft eine Figur, die man am liebsten direkt aus dem Oval Office verbannen würde. Sicherlich ist das Teil des Konzepts. Hill verpasst jedoch den Moment, seinem Charakter über die offensichtlichen und platten Gags hinaus zu gestalten. Ein Problem, was er Kritiken zufolge mit dem gesamten Netflix-Film gemein hat. (MH)

5. Nerviger Filmcharakter 2021: Guy in Free Guy

Free Guy - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Es gibt viele Dinge, die an Free Guy richtig, richtig gut sind. Die Hauptfigur gehört nicht dazu. Guy ist der Inbegriff der Person, die Ryan Reynolds seit dem Erfolg von Deadpool in nahezu jedem Film spielt und langsam aber sicher überstrapaziert. Nur dass Guy ein bisschen naiver und positiver ist als der Marvel-Antiheld, was ihn demzufolge nicht nur nerviger, sondern auch langweiliger macht. In einer Welt voller potenziell spannender NPCs ist Guy der nervige Typ, der einem eine ätzende Fetch-Quest aufs Auge drücken will – und wenn es mehrere Worte gibt, die ihr an diesem Satz nicht verstanden habt, dann wäre Free Guy mit seinen ganzen Gaming-Anspielungen sowieso nichts für euch gewesen. (LL)

6. Nerviger Filmcharakter 2021: Padgett Sawer in Einer wie keiner

Einer Wie Keiner - Trailer (Deutsch) HD

Sagen wir, wie es ist: Einer wie keiner ist ein von vorne bis hinten zynisch durchkalkulierter, seelenlos flacher Film – und damit ein exaktes Abbild seines Stars. TikTok-Persönlichkeit Addison Rae spielt sich mehr oder weniger selbst und schafft es trotzdem nicht, ihre anstrengende Social-Media-fixierte Figur sympathisch zu machen. Ihr Charakter bleibt ein wandelndes Klischee. Wo die Teenie-RomCom-Vorlage Eine wie keine auftrumpfte, befindet sich hinter Raes glatter Oberfläche rein gar nichts. Stattdessen fühlt sich ihre Rolle zu jedem Punkt nur wie ein kalkuliertes Aushängeschild an, das ihre Follower zum Netflix-Film locken sollte. (ES)



7. Nerviger Filmcharakter 2021: Gawain in The Green Knight

The Green Knight - Trailer (Deutsch) HD

Zum Abschluss haben wir in unserer Liste der nervigsten Filmcharaktere 2021 auch noch eine gute Nachricht: Manchmal macht es einen Film besser, wenn der Protagonist charakterlich ätzend ist. Wie im Fall von Gawain aus The Green Knight, der gerade deswegen so stark ist, weil Dev Patels Figur so wahnsinnig nervt. Gawain ist selbstsüchtig, verantwortungslos, hat keine Ahnung von gar nichts und will sich mit dieser gar nicht mal so gewinnenden Kombination auch noch ständig beweisen. Das macht seinen einzigen selbstlosen Akt am Ende umso wertvoller. Und die Reaktion auf den Akt umso witziger. (JFW)

