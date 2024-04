Nach Dune 3 wird die bildgewaltige Sci-Fi-Reihe beendet sein, dabei geht die Reise auf dem Wüstenplaneten noch viel weiter

Dune Part 1 und Part 2 haben ein bildgewaltiges Sci-Fi-Spektakel geboten und auch Teil 3 ist geplant. Wer vom Wüstenplaneten nicht genug bekommen kann, sollte sich die Romanreihe ansehen.

Bereits Mitte der 60er Jahre veröffentlichte der amerikanische Schriftsteller Frank Herbert den ersten Teil seiner Dune-Saga. Das monumentale Epos der Zukunftsliteratur wurde bereits mehrfach verfilmt, unter anderem von David Lynch. Richtig bekannt wurde die Reihe aber durch Regisseur Denis Villeneuve, der Dune in ein bildgewaltiges Sci-Fi-Spektakel verwandelte, das mit Oscar-Nominierungen überschüttet wurde.

Die sechsbändige Romanreihe umfasst unglaubliche 3.808 Seiten und galt lange als unverfilmbar. Alleine um den Inhalt des ersten Buchs zu erzählen, brauchte es bei Villeneuve zwei Filme und der will die Geschichte schon nach dem dritten Teil beenden. Wer aber weiter in die einzigartige und lebensfeindliche Welt des Wüstenplaneten eintauchen will, sollte sich die Bücher nicht entgehen lassen.

Die Wüstenplanet-Reihe Band 1-6 Deal Zu Amazon

Alle sechs Bände der Wüstenplanet-Reihe werden inklusive eines Postkartensets geliefert. Hier bekommt ihr tiefe Einblicke in die mehrere Generationen umfassende Geschichte und erfahrt noch mehr über eure Lieblingsfiguren.

Der Wüstenplanet: So ist die umfangreiche Romanreihe aufgebaut

Die ersten drei Bände bilden die Trilogie des ersten Zyklus und behandeln den Kampf um die Herrschaft über den Wüstenplaneten Arrakis. Zentrale Figur ist der 15-jährige Paul Atreides, der nach dem Sturz seines Hauses zum Messias der einheimischen Fremen aufsteigt, um eine tausend Jahre alte Prophezeiung zu erfüllen. Im dritten Band stehen seine Kinder im Vordergrund der Handlung.

Der vierte Band Der Gottkaiser des Wüstenplaneten handelt einige tausend Jahre später und erzählt von Pauls Sohn Leto, der eine Symbiose mit einem Sandwurm eingeht und als gottgleiches Wesen fanatisch verehrt wird. Leto muss das Aussterben der Menschheit verhindern.

Die zweite Trilogie besteht aus Band 5 und 6. Das geplante siebte Werk wurde postum von Herberts Sohn Brian Herbert in Die Jäger des Wüstenplaneten * fertiggestellt. Die Handlung des zweiten Zyklus ist 6.500 Jahre in die Zukunft verlegt und erzählt von weiteren technischen und psychologischen Fortschritten der Menschheit. Anstelle des Imperators, ringen verschiedenen Gruppen um die Vormachtstellung in einem fragilen System.

In der komplexen Welt von Dune kann man sich regelrecht verlieren. Brian Herbert und Co-Autor Kevin J. Anderson veröffentlichen noch immer Romane, die aus dem Dune Universum erzählen, das mittlerweile 23 Bücher umfasst. Zuletzt ist Teil 3 der Caladan-Trilogie * 2023 erschienen.

Die Dune-Reihe als Hörbuch

Wer die Zeit zum Lesen dieser umfangreichen Werke nicht findet, kann sie auch jederzeit unterwegs hören. Die Romane sind auch als Hörbuch im Audible-Abo * oder als MP3-CD * erhältlich.



Dune: Der Wüstenplanet in der hochwertigen Luxusausgabe

Der erste Teil Dune: Der Wüstenplanet ist Ende 2023 in einer neuen Luxusausgabe * mit hochwertigem Schuber, Lesezeichen, Illustrationen und einer auffaltbaren Landkarte von Arrakis erschienen. Die 848 Seiten starke Ausgabe ist auch optisch ein absoluter Hingucker im Bücherregal.

Selbst wenn die Film-Reihe tatsächlich nach dem dritten Part enden sollte, bieten die zahlreichen Romane genügend Stoff, um das Dune-Universum auszubauen. Auf ein Prequel können wir uns schon Ende des Jahres mit der Serie Dune - Prophecy freuen, die 10.000 Jahre vor den Ereignissen der Filme spielt.

