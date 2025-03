Nach einem der besten Filme 2023: Im Materialists-Trailer trifft The Last of Us-Star Pedro Pascal auf Captain America Chris Evans

Nach dem wundervollen Past Lives meldet sich Celine Song mit einem neuen Film im Kino zurück. Und der wartet gleich mit drei großen Stars auf: Dakota Johnson, Chris Evans und Pedro Pascal.

Das Kinojahr 2023 hatte einige herausragende Filme hervorgebracht. Nur wenige aber waren auf einer emotionalen Ebene so mitreißend wie Past Lives – In einem anderen Leben. Das Regiedebüt von Celine Song feierte damals beim Sundance Film Festival seine Premiere und hat es bis zu den Oscars geschafft.

Jetzt meldet sich Song mit ihrer zweiten Regiearbeit zurück, die gleich mit drei großen Stars aufwartet: Dakota Johnson, Chris Evans und Pedro Pascal. Macht euch gefasst auf einen nicht weniger berührenden Film, der sich – zumindest ausgehend vom ersten Trailer – wie eine moderne Variation klassischer RomComs anfühlt.

Erster Trailer zu Materialists enthüllt: Liebesdreieck mit Dakota Johnson, Chris Evans und Pedro Pascal

Materialists - Trailer (English) HD

Materialists ist der Titel von Songs neuem Film. Die Geschichte dreht sich um die in New York lebende Lucy (Dakota Johnson), die als Heiratsvermittlerin bereits neun glückliche Paare vor den Altar gebracht hat. Nur in ihrem eigenen Leben wollte es mit der großen Liebe nie so richtig funktionieren. Genau hier setzt die Handlung ein.

Mit dem wohlhabenden Randy (Pedro Pascal aus The Last of Us) tritt ein Mensch in ihr Leben, dem man nur schwer widerstehen kann. Das große Glück scheint zum Greifen nahe, doch dann kehrt auch Lucys Ex-Freund John (Ex-Captain America Chris Evans) ins Bild zurück und sorgt für ein unerwartetes Gefühlschaos, gerahmt von den Lichtern und Schluchten der Großstadt.

Schon in Past Lives wandelte Song auf den Spuren großer Liebesgeschichten. David Leans Begegnungen trifft auf Schlaflos in Seattle, lautete unser Urteil von der Berlinale 2023. Bei Materialists könnte das sehr ähnlich werden. Zudem widmet sich Song erneut einer komplizierten Dreiecksgeschichte voller Unsicherheit und Sehnsucht.

Wann startet Materialists im Kino?

In den USA bringt der Indie-Verleih A24 Materialists am 13. Juni 2025 ins Kino. Wann und wie der Film in Deutschland startet, ist bislang nicht bekannt. Past Lives streamt im Abonnement von WOW und Sky.