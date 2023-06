Nach einem der peinlichsten Fantasy-Flops der letzten 10 Jahre: Stephen King gibt zweitem Versuch seinen Segen

Werden Fantasy-Fans jemals eine gute Der Dunkle Turm-Verfilmung bekommen? Die Hoffnung wächst. Schöpfer Stephen King zumindest ist sich sicher: Amazon hat den richtigen Mann gefunden.

Unverfilmbar – mit dem technischen Fortschritt wird dieses Siegel immer seltener an Roman-Vorlagen verteilt. Eine der letzten großen Fantasy-Reihen, die es wohl verdient, ist Der Dunkle Turm von Stephen King. Die erste Verfilmung von Nikolaj Arcel scheiterte krachend. Sechs Jahre später kommt Bewegung in ein neues Unterfangen. Schöpfer Stephen King höchstpersönlich hat das Projekt freigegeben.

Riesiges Fantasy-Potential: Was ist Der dunkle Turm?

Der Dunkle Turm ist eine Fantasy-Roman-Reihe von Stephen King (Es, Shining, Carrie) und womöglich sein wichtigstes Werk. Acht Romane sowie mehrere Kurzgeschichten und Comics: Die Der dunkle Turm-Welt (hier kurz erklärt) erfüllte jede Voraussetzung, um ein neues Franchise zu werden, das Millionen Menschen über Jahre und Jahrzehnte in seinen Bann zieht.

Mike Flanagan adaptiert Der Dunkle Turm als Serie und Stephen Kings Aussage macht Hoffnung

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Amazon eine Serien-Adaption von Der dunkle Turm plant – mit Mike Flanagan als Showrunner. Bei Twitter fasste sich ein Fan ein Herz und schwang sich zum Sprachrohr für alle Der dunkle Turm-Fans auf. Man unterstütze die Serie von Flanagan "enthusiastisch" und wünsche sich eine Serie mit fünf bis acht Staffeln. Stephen Kings knappe, aber bedeutsame Antwort darauf: "Der Autor stimmt zu".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer ist Mike Flanagan? Mike Flanagan gilt als einer der einflussreichsten Horror-Regisseure der Gegenwart. Er verfilmte bereits die Shining-Fortsetzung Doctor Sleeps Erwachen nach Vorlage von Stephen King. Noch entscheidender für den Enthusiasmus der Fans ist aber Flanagans Arbeit im Serienfach: Für Netflix lieferte er die epischen Horror-Serien Spuk in Hill House, Spuk in Bly Manor und Midnight Mass ab – allesamt von Fans und Kritik gefeiert. Er könnte also tatsächlich der richtige Mann sein, um sich Der dunkle Turm anzunähern.



Was bei der ersten Der dunkle Turm-Verfilmung schieflief

Der erste Der dunkle Turm-Film war 10 Jahre in Arbeit. 10 chaotische Jahre. Alle Beteiligten waren mit dem umfassenden Stoff überfordert. Das Ergebnis: ein lediglich eineinhalbstündiger Film, der der Vorlage nicht ansatzweise gerecht wurde. Hier könnt ihr die traurige Geschichte der ersten Verfilmung ausführlicher nachlesen.

Wann die Serie bei Amazon erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juni bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Juni bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind Netflix’ große Sci-Fi-Rückkehr Black Mirror nach 4 Jahren, Henry Cavills letzter Auftritt als The Witcher, Tom Holland mit gespaltener Persönlichkeit in The Crowded Room und der schreiend komische Fluch der Karibik-Ersatz Our Flag Means Death.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.