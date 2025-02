Nach Fake-Vorwürfen im Dschungelcamp: Timur Ülker wehrt sich und es wird noch peinlicher

Timur Ülker musste sich im Dschungelcamp Fake-Vorwürfen stellen. In einem Video macht er sich darüber lustig – das kommt nicht bei all seinen Fans gut an.

In drei Wochen Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! kann einiges passieren: Drama, Intrigen, Tränen. Die Kandidat:innen mussten sich nicht nur den Ekel-Prüfungen, sondern auch den anderen Mitcampern stellen. Es gab – getrieben von Schlaf- und Essensmangel – Auseinandersetzungen zwischen den Stars. Vor allem Maurice und Timur bekamen sich in die Haare.

Der Realitystars warf dem ausgebildeten Schauspieler vor, er sei fake. Diese Vorwürfe nimmt Timur in einem TikTok-Video auf die Schippe – und bekommt Kritik von seinen Fans.

Fake-Vorwürfe im Dschungelcamp: Das ist zwischen Maurice & Timur passiert

Zunächst kamen die Vorwürfe nur seitens Maurice. Er war der Meinung, Timur würde seine persönlichen Geschichten gezielt für Sendezeit einsetzen und sie den anderen Camper:innen erzählen, ob es passt oder nicht. Maurice warf dem GZSZ-Star vor, er nutze seine schauspielerische Ausbildung und spiele im Camp nur eine Rolle – und man wisse nie, was man von ihm bekomme.

Timur setzte sich zur Wehr und ging gegen Maurice‘ Vorwürfe haarscharf vor. Er fand es beschämend, dass Maurice der Auffassung sei, Timur würde seine persönliche Geschichte für Aufmerksamkeit ausschlachten. Die beiden Kandidaten bekamen sich so in die Haare, dass der Streit vorerst nicht geklärt werden konnte.

Bald war Maurice aber nicht mehr allein mit seiner Meinung. Als die Briefe der Liebsten im Camp landeten, änderte sich auch das Bild der anderen Stars auf Timur. Seine Partnerin schrieb in ihrem Brief an ihn, er solle seine Geschichten erzählen. Und tatsächlich schien Timur nach den Aussagen der anderen plötzlich ein anderer Mensch zu sein. Er suchte Gespräche, die aber meist unpassend wirkten und fing auf einmal irgendwelche Streitigkeiten an.

Parodie auf TikTok: So geht Timur mit den Anschuldigungen um

Timur will diese Vorwürfe auch nach dem Dschungelcamp nicht auf sich sitzen lassen. Kurz nach dem Ende der Show landet ein Video auf seinem TikTok-Profil, in dem er die Anschuldigungen auf humoristische Art und Weise verarbeitet. In dem Clip ist Timur in verschiedenen Szenen zu sehen, in denen er zum Satz "Ich bin Schauspieler, natürlich.." überspitzte Handlungen macht. Beispielsweise sagt er in einem Ausschnitt: "Ich bin Schauspieler, natürlich kann ich auf Knopfdruck weinen" und versucht sich gespielt eine Träne aus den Augen zu pressen, bevor er mit Spucke nachhilft. Mit einigen Ausschnitten schießt er gegen das Verhalten seiner Mitcamper:innen, wie beispielsweise Maurice' legendäre Panikschreie in der Prüfung mit Lilly.

Timurs Humor kommt nicht bei allen aus seiner Community gut an. Unter dem Video tummeln sich Kommentare, die ihn kritisieren. "So kann man es natürlich auch versuchen", "Kommt bei mir gar nicht an" und "So kann man es natürlich auch alles überspielen", lauten einige der User-Kommentare. Andere Follower:innen schreiben:

Bis zu dem Brief fand ich ihn authentisch. Die letzten Tage im Dschungel leider völlig daneben, dieses Format tat ihm nicht gut.

Ja, das würde ich jetzt auch machen, damit der Schaden nicht ganz so groß ist. War schon bisschen to much.

Für Timur hagelt es aber nicht nur Kritik. Viele seiner Fans finden seinen Umgang mit den Fake-Vorwürfen gut und feiern sein Video.