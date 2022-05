Nach Fluch der Karibik und DC legt Margot Robbie Brad Pitt-Kultreihe neu auf

DC-Star Margot Robbie ist derzeit gleich an mehreren Neuauflagen beteiligt. Neben Fluch der Karibik ist sie bald im neuen Teil einer Brad Pitt-Krimireihe zu sehen.

Margot Robbie ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Nach Rollen für DC und Quentin Tarantino werkelt sie an einem Fluch der Karibik-Film. Und setzt außerdem eine der größten Kult-Krimireihen aller Zeiten neu auf. Wie The Hollywood Reporter berichtet, wird sie bald in einem neuen Ocean's Eleven-Film zu sehen sein. Brad Pitt ist sicher stolz.

Brad Pitts Ocean's 11-Reihe bekommt Neuauflage mit DC-Star Margot Robbie

Welche Story der neue Film genau erzählen soll, ist noch nicht bekannt. Er soll aber in den 1960er Jahren spielen. Ob es sich inhaltlich um ein Prequel handelt, ist nicht klar. Auch die restliche Besetzung wird noch unter Verschluss gehalten. Auf dem Regiestuhl wird aber Jay Roach sitzen, der mit Robbie schon bei Bombshell zusammenarbeitete.

Damit steht nach knapp fünf Jahren Pause wieder ein Ocean's-Projekt in den Startlöchern. Die an den Filmklassiker Frankie und seine Spießgesellen angelehnte Filmreihe umfasst inklusive des 2018er Spin-offs Ocean's 8 mittlerweile vier Filme. Den Karrieren von Schauspielern wie Pitt und George Clooney verpassten die Krimi-Spektakel einen ordentlichen Schub.

Wann können Fans Margot Robbie im neuen Ocean's-Film sehen?

Wann genau wir den DC-Star im neuen Bankräuber-Spaß sehen können, ist schwer abzuschätzen. Laut THR-Reportage ist der Produktionsstart für Anfang 2023 geplant. Wir rechnen daher nicht vor 2024 mit einem Kinostart.

