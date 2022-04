Ikonischer als Harley Quinn: Erstes Bild von Margot Robbie als Barbie

Als Harley Quinn eroberte Margot Robbie in den vergangenen Jahren das Kino. Nun spielt sie eine noch ikonischere Figur. Wir haben das erste Bild aus Barbie für euch.

Seit ihrem Durchbruch in The Wolf of Wall Street hat Margot Robbie eine überaus bemerkenswerte Karriere hingelegt. Ihre bisher größte Rolle spielte sie im DC-Universum, wo sie als Harley Quinn erstmals im Rahmen von Suicide Squad in Erscheinung trat. Zwei weitere Male war sie seitdem in der Rolle der Antiheldin zu sehen.



Ihr nächster großer Film könnte nicht weiter von der frechen wie brutalen Harley Quinn-Action entfernt sein. Weniger berühmt ist die Rolle, die Robbie in Barbie verkörpert, allerdings nicht. Im Gegenteil: Die zugrundeliegende Spielzeuglinie von Mattel gehört zu den populärsten Marken auf dem gesamten Planeten.

Nach Harley Quinn: Erstes Bild von Margot Robbie in Greta Gerwigs Barbie-Film

Seit Jahren geistert die Idee durch Hollywood, einen Live-Action-Barbie-Film ins Kino zu bringen. Die jetzige Version kommt von Greta Gerwig, die als Schauspielerin angefangen hat, zuletzt aber mit Lady Bird und Little Women als Regisseurin beeindruckte. Auf der CinemaCon wurde das erste Bild aus ihrem Barbie-Film mit Robbie enthüllt.

Gerwig hat nicht nur die Regie übernommen. Gemeinsam mit Noah Baumbach schrieb sie ebenfalls das Drehbuch. Zuvor haben die beiden im Zuge von Filmen wie Frances Ha und Mistress America zusammengearbeitet. Mit diesen kreativen Kräften an Bord dürfen wir sehr gespannt sein, was uns mit dem Barbie-Film genau erwartet.

Die wichtigste Besetzung neben Robbie in der Hauptrolle ist Ryan Gosling, der den Part von Ken übernimmt. Darüber hinaus gehören Hari Nef, Simu Liu, Emma Mackey, Issa Rae, Alexandra Shipp, Ariana Greenblatt, America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera und Will Ferrell zum exzellenten Cast des Films.

Barbie startet am 21. Juli 2023 in den US-amerikanischen Kinos.

