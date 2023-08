Nach Guardians of the Galaxy 3: Trailer enthüllt 5 (!) neue MCU-Abenteuer, die schon im September zu Disney+ kommen

Kürzlich ist Guardians of the Galaxy 3 bei Disney+ gelandet. Dort erscheint in Kürze auch die zweite Staffel der MCU-Animationsserie Ich bin Groot. Und einen Trailer gibt es schon.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Ich bin Groot Staffel 2 auf Englisch an:

I Am Groot - S02 Trailer (English) HD

Die Guardians of the Galaxy retten das Universum, Groot holt sich erstmal ein Eis

Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist der bisher beste Marvel-Film des Jahres. Mittlerweile gibt es ihn bereits bei Disney+ zu streamen. Dort wird bald auch das niedlichste Mitglied der MCU-Raumfahrer neue Abenteuer erleben:Der Trailer ist schon da.

Wie schon die erste Staffel von Ich bin Groot enthält auch Staffel 2 der Serie mehrere animierte Kurzfilme, in denen Groot (Stimme im Original: Vin Diesel) in verschiedenste Schwierigkeiten gerät. Wie im Trailer unter anderem zu sehen ist, versucht er sich während einer Guardians-Mission schnell ein paar Kugeln Eis zu organisieren.

Zu welcher Zeit in der Guardians-Timeline die Abenteuer des "süßesten Marvel-Helden" dabei spielen, wird bisher nicht verraten. Im dritten Teil der MCU-Saga war Groot bereits in ausgewachsener Form zu sehen, während er in Staffel 2 von Ich bin Groot noch ein Kind zu sein scheint.

Wann kommt die zweite Staffel der MCU-Serie Ich bin Groot zu Disney+?

Ob Groot seine Eisgelüste stillen kann oder nicht, werden MCU-Fans schon in Kürze erfahren. Ich bin Groot Staffel 2 erscheint am 6. September 2023 bei Disney+. Die zweite Staffel soll fünf Kurzfilme enthalten.

