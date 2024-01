Nach Henry Cavill-Aus: The Witcher schnappt sich Matrix- und John Wick-Star für Staffel 4

Zur kommenden 4. Staffel The Witcher gibt es ein neues Update zum Cast. Ein großer Star, der vor allem aus den Matrix- und John Wick-Filmen bekannt ist, spielt eine beliebte Figur.

Nach dem Geralt-Aus von Henry Cavill geht The Witcher bei Netflix trotzdem weiter. In Staffel 4 wird Liam Hemsworth die Hauptrolle übernehmen. Jetzt gibt es eine neue Info zur Besetzung der kommenden Staffel, die mit einem Neuzugang aufwartet. Ein großer Matrix- und John Wick-Star spielt eine Rolle, die aus den Büchern und Spielen des The Witcher-Universums bekannt ist.

Laurence Fishburne übernimmt The Witcher-Rolle in Staffel 4

Wie Deadline berichtet, spielt Laurence Fishburne in der kommenden Staffel der Netflix-Serie den Fan-Favoriten Regis. Bei dem Charakter handelt es sich um einen 400 Jahre alten Vampir, der in der Vorlage mit Geralt befreundet ist und als Arzt für chirurgische Eingriffe arbeitet.

Warner Bros. Laurence Fishburne in Matrix

Filmfans dürften Fishburne vor allem durch seine Rolle als Morpheus in der Matrix-Trilogie oder als Bowery King im John Wick-Franchise kennen.

Neben Liam Hemsworth und Neuzugang Laurence Fishburne werden in der neuen The Witcher-Staffel auch wieder Freya Allan als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer dabei sein.

Wann kommt die 4. Staffel The Witcher zu Netflix?

Der Dreh zu den neuen Folgen der Netflix-Serie soll 2024 beginnen. Die 4. Staffel von The Witcher wird also sehr wahrscheinlich nicht vor 2025 bei dem Streaming-Dienst erscheinen.

