Neuer The Witcher-Film kommt 2025 zu Netflix: Clip enthüllt Henry Cavill-Ersatz als Geralt

Im Februar 2025 kommt ein neuer The Witcher-Animationsfilm zu Netflix. Neben dem Startdatum wurde jetzt auch ein neuer Clip daraus veröffentlicht. Als Sprecher wird Henry Cavill als Geralt ersetzt.

Auf die 4. Staffel The Witcher müssen sich Fans womöglich noch bis Sommer 2025 gedulden. Dann wird der erste Auftritt von Liam Hemsworth als Henry Cavill-Nachfolger in der Geralt-Rolle zu sehen sein.

Davor veröffentlicht Netflix aber noch einen neuen animierten The Witcher-Film, zu dem laut Deadline jetzt neue Infos bei der Geeked Week des Streamers enthüllt worden sind. Neben dem genauen Startdatum gibt es einen Clip aus The Witcher: Sirens of the Deep, der im Original mit einem Geralt-Sprecher aufwartet, über den sich besonders Spiele-Fans freuen dürften.

Hier ist der neue Clip aus The Witcher: Sirens of the Deep:

The Witcher: Sirens of the Deep - Clip (English) HD

Neuer The Witcher-Film von Netflix kommt mit Sprecher aus den Spielen

In der Story von The Witcher: Sirens of the Deep wird Geralt von Rivia damit beauftragt, eine Reihe von Angriffen in einem Küstendorf zu untersuchen. Dabei gerät er in einen jahrhundertealten Konflikt zwischen Menschen und Wassermenschen.



Im Original wurde für die Stimme des The Witcher-Protagonisten Doug Cockle (Die Herrschaft des Feuers) verpflichtet. Er hat Geralt bereits in den Videospielen seine Stimme geliehen und dürfte Fans nur allzu bekannt sein.

Ganz auf den Cast der Live-Action-Serie von Netflix müssen Fans aber nicht verzichten. Sowohl Rittersporn-Darsteller Joey Batey also auch Yennefer-Darstellerin Anya Chalotra werden den animierten Versionen ihrer Charaktere ihre Stimmen leihen.

Wann startet The Witcher: Sirens of the Deep bei Netflix?

Der neue Anime aus dem Fantasy-Universum kommt am 11. Februar 2025 zu Netflix. Ein genaues Datum für den Release der 4. Staffel The Witcher ist bis jetzt noch nicht bekannt gegeben worden.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

