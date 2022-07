Nach How I Met Your Mother: Jetzt zeigt Netflix den Anti-Barney mit Neil Patrick Harris

Auf Netflix ist How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris jetzt in der Comedy-Serie Uncoupled zu sehen. Seine neue Rolle ist das komplette Gegenteil von Barney Stinson.

In der Kult-Comedy How I Met Your Mother mimte er 9 Staffeln lang den Womanizer und Dating-Experten Barney Stinson. Jetzt ist Neil Patrick Harris mit einer neuen Comedy-Serie zurück: Uncoupled streamt seit heute auf Netflix.

Neil Patrick Harris spielt darin quasi den Anti-Barney. Zwar treibt sich auch seine neue Figur als Single durch luxuriöse New Yorker Apartments und trägt die feinsten Anzüge. Aber da hören die Gemeinsamkeiten zwischen Barney und Michael auch schon auf.

Darum geht es in der Netflix-Serie Uncoupled mit Neil Patrick Harris

Kreiert wurde die Serie mit Neil Patrick Harris in der Hauptrolle von Modern Family-Produzent Jeffrey Richmann und Sex and the City-Schöpfer Darren Star. Letzterer brachte mit Younger und Emily in Paris in den vergangenen Jahren zwei sehr beliebte RomCom-Serien voller Liebe und Klischees an den Start. Und auch mit Uncoupled erwartet euch ein Mix aus Comedy, Romantik, einer Prise Drama und jeder Menge Großstadt-Fantasien.

Hier gibt's den Trailer zur Netflix-RomCom mit dem Anti-Barney

Uncoupled - Trailer (English) HD

Die Handlung von Uncoupled folgt dem schwulen Immobilienmakler Michael Lawson (Neil Patrick Harris), der alles zu haben scheint. Er ist seit 17 Jahren mit dem Mann seiner Träume zusammen, kann immer auf seine Freund:innen zählen und ist erfolgreich in seinem Beruf. Dann jedoch gerät Michaels Welt plötzlich aus den Fugen, als sein Partner Colin (Tuc Watkins) ihn völlig unerwartet verlässt und die Flucht ergreift.



Während Michael nun den Trennungsschmerz verarbeiten muss und den Verlust seines Seelenverwandten betrauert, steht er noch vor einem viel größeren Hindernis. Als schwuler Single mit Mitte 40 muss sich Michael nun nach vielen Jahren wieder in die Dating-Welt von New York City begeben.



Uncoupled bei Netflix: Neil Patrick Haris spielt den Anti-Barney Stinson

Barney Stinson hätte sicherlich keine Probleme, die Dating-Welt von Manhattan aufzuwirbeln. Michael aber ist das komplette Gegenteil. So machte der exzentrische Barney die Jagd auf flüchtige Bekanntschaften zum Sport. Jegliche feste Bindungen widerstrebten ihm. Michael ist da eher der ruhigere Typ.

© Netflix Neil Patrick Harris in Uncoupled

Das soll keinesfalls heißen, dass Neil Patrick Harris' Uncoupled-Charakter in Keuschheit lebt. Nur ist dieser eben nicht auf der Suche nach der nächsten Trophäe, sondern nach Zuneigung und Liebe. Nach 17 Jahren der Beständigkeit sehnt er sich nach Romantik und klassischen Rendez-vous. Nur leider ist dies in Zeiten von Dick Pics, Grindr und zwanglosem Sex zur Seltenheit geworden.



Uncoupled besteht aus insgesamt acht Episoden zu je um die 30 Minuten. Alle Folgen stehen jetzt auf Netflix zum Bingen bereit.

