Bei Netflix, Amazon & im TV: Die 102 besten neuen Serien und Staffeln im August 2022

Der August verspricht bombastische Serien-Highlights. Was neben House of the Dragon sowie den neuen Serien von Marvel und Star Wars noch bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. startet, erfahrt ihr hier.

Die über 100 neuen Serien und Staffeln im Juli waren erst der Vorgeschmack auf den heißen Serien-Sommer. Denn im August könnt ihr euch kaum vor Highlights retten, die eure Binge-Listen eskalieren lassen. Gleich zum Beginn des neuen Monats haut Netflix das düstere Fantasy-Epos Sandman raus, welches einen der besten Comics aller Zeit adaptiert.

Den aufregendsten Serien-Neustart gibt es bei Sky zu entdecken. Dort beginnt das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon. Disney+ bringt hingegen die neue Star Wars-Serie Andor in Stellung und verwandelt mit She-Hulk das MCU in eine Anwalts-Comedy. Als wäre das noch nicht genug, startet auch noch eine neue The Walking Dead-Serie im August.

Damit ihr keine wichtigen Serienstarts verpasst, haben wir für euch wie immer eine praktische Übersicht mit allen Serien-Highlights im TV und als Stream. Die nachfolgende Liste ist aufgeteilt in deutsche sowie internationale Neustarts. Die Serien- und Staffel-Neuheiten bei Netflix, Amazon und Disney+ sind gesondert aufgeführt.



Neu bei Amazon Prime Video: Diese Serien-Staffeln starten im August 2022

Neu bei Disney+ und Star: Diese Serien-Staffeln starten im August 2022

Wird She-Hulk die bisher witzigste MCU-Serie auf Disney+?

Neu bei Netflix: Diese Serien-Staffeln starten im August 2022

Das größte Fantasy-Epos des Jahres bei Netflix

Deutsche Starts: Neue Serien im August bei Sky, Apple TV+ und mehr

Eine der lustigsten Comedy-Serien des Jahres startet im August bei Sky:

Deutsche Starts: Neue Staffeln im August bei ProSieben und mehr

Internationale Starts: Neue Serien im August 2022

Die nächste Serie aus dem The Walking Dead-Universum startet im August:

Internationale Starts: Neue Staffeln im August 2022

Für euch bedeutet das jede Menge Streaming-Tipps für eure Merklisten. Mit dabei sind Sci-Fi-Kracher wie Star Trek: Strange New World und Star Wars: Andor, neues Horror-Futter mit Gänsehaut um Mitternacht sowie Geheimtipps wie 1883 und The Bear.