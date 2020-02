Nach James Bond wartet auf Daniel Craig bereits die nächste Filmreihe

Im April gibt Daniel Craig seine Abschiedsvorstellung als James Bond. Mit Knives Out 2 formiert sich jetzt schon die nächste große Filmreihe mit ihm in der Hauptrolle.

Bereits im Januar berichteten wir davon, dass Rian Johnsons Star Wars 8-Nachfolger Knives Out schon bald um eine Fortsetzung erweitert werden könnte. Nun haben wir Gewissheit, dass Knives Out 2 tatsächlich kommt, denn der erste Teil hat sämtliche Erwartungen des Studios übertroffen. Das berichten Branchenblätter wie Variety und Deadline.

Nach James Bond 25 kommt Knives Out 2

Für Lionsgate war Knives Out ein absoluter Erfolg. Bei einem Budget von 40 Millionen Dollar konnte der Film weltweit inzwischen fast 300 Millionen Dollar einspielen - über die Hälfte davon allein in den USA. Nun will das Studio an den Erfolg anschließen. Damit tut sich auch für Hauptdarsteller Daniel Craig nach seinem letzten James Bond-Film eine spannende Möglichkeit auf.

In James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben liefert er seine Abschiedsvorstellung als Agent im Geheimdienst ihrer Majestät ab. Danach kann sich Daniel Craig als Benoit Blanc direkt in ein nächstes Abenteuer als Privatdetektiv stürzen. Knives Out bietet sich als ideales Franchise-Sprungbrett an. Ähnlich wie Hercules Poirot könnte der von Rian Johnson erdachte Benoit Blanc einen kniffligen Fall nachdem anderen lösen.

Dass Krimis aktuell gefragt sind, bewies zuletzt auch Kenneth Branaghs Neuverfilmung Mord im Orient Express, die bei einem Budget von 55 Millionen Dollar weltweit rund 350 Millionen Dollar einspielen konnte und demnächst ebenfalls mit dem starbesetzten Tod auf dem Nil fortgesetzt wird. Bei Knives Out tun sich viele ähnliche Möglichkeiten auf, besonders mit Daniel Craig als Hauptdarsteller.

Daniel Craig wäre sofort bei Knives Out 2 an Bord

Offiziell bestätigt ist die Rückkehr von Daniel zwar noch nicht, einem zweiten Teil von Knives Out ist er allerdings nicht abgeneigt, wie Cinema Blend kürzlich berichtete. Hinsichtlich seiner Rückkehr wir der Schauspieler wie folgt zitiert:

Ich wäre überglücklich. Ich meine, ich würde alles für Rian [Johnson] tun. Wenn er etwas schreibt, mache ich es. Natürlich werde ich. Warum sollte ich nicht? Ich hatte eine Menge Spaß dabei.

Knives Out läuft in Deutschland seit dem 2. Januar 2020 im Kino. Wann die Fortsetzung starten soll, ist momentan noch unklar.



Könnt ihr euch Knives Out als große Filmreihe mit Daniel Craig vorstellen?