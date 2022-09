Nach Lady Gaga trumpft Joker 2 mit zwei weiteren genialen Castings auf

DC versammelt für die heiß erwartete Fortsetzung Joker 2: Folie à deux einen spannenden Cast. Nach Lady Gaga sind nun die nächsten zwei Namen bekannt.

Die Zukunft von DC ist ungewiss, aber ein Film kommt definitiv: Joker 2. Die Fortsetzung des Milliarden-Hits Joker wurde vor wenigen Monaten offiziell angekündigt und sorgt seitdem regelmäßig für Schlagzeilen. Nicht zuletzt soll es sich um ein Musical handeln, wobei unklar ist, wie dominant die Musical-Elemente wirklich sind.

Abseits davon beweist DC ein gutes Händchen bei der Auswahl der Schauspielenden. Während Joaquin Phoenix und Zazie Beetz aus dem ersten Teil zurückkehren, konnte Lady Gaga als Harley Quinn gewonnen werden. Darüber hinaus stehen inzwischen zwei weitere Neuzugänge fest: Catherine Keener und Brendan Gleeson.

Catherine Keener und Brendan Gleeson in Joker 2

Keener war zuletzt als Bösewichtin in den Netflix-Film The Adam Project zu sehen. Gleesons neuster Film, The Banshees of Inisherin, feierte vor wenigen Tagen bei den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere. Welche Rollen die beiden in Joker 2 spielen, ist aktuell noch unklar, wie Deadline in seinem Bericht zusammenfasst.

Spannend und unerwartet ist das Casting von Keener und Gleeson definitiv: Beide haben im Lauf ihrer jeweiligen Karrieren bewiesen, dass sie Figuren spielen können, denen man sein Vertrauen schenkt. Gleichzeitig passen sie auch großartig in fiese Rollen. Für Joker 2 kann diese Breite an Möglichkeiten nur von Vorteil sein.

Joker 2 startet am 3. Oktober 2024 in den deutschen Kinos.

