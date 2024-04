Nach Rebel Moon 2: Zack Snyder enthüllt erstes Bild aus versauter Netflix-Serie, die seit 5 Jahren in Arbeit ist

Zack Snyder hat nach Rebel Moon 2 bereits für Nachschub gesorgt. Jetzt teilte er das erste Bild aus seiner neuen Netflix-Serie Twilight of the Gods.

Zack Snyders Sci-Fi-Kracher Rebel Moon - Teil 2: Die Narbenmacherin ist erst vor wenigen Tagen auf Netflix gestartet. Da steht der Regisseur schon mit seinem nächsten Projekt für den Streamingdienst in den Startlöchern ‒ und das ist bereits seit 2019 in Arbeit. Nun teilte er endlich das erste Bild aus der neuen animierten Serie Twilight of the Gods, in welcher die nordische Mythologie um Götter wie Thor, Odin und Loki neu interpretiert wird.

Erstes Bild zur Zack Snyder-Serie Twilight of the Gods ist da

Wie Zack Snyder in einem Interview mit Collider verriet, dreht sich die Serie um ein Königspaar, das in einem kleinen Wikingerdorf heiraten möchte. Ihre Hochzeit wird jedoch von einem schrecklichen Ereignis heimgesucht. So sinnt die Braut Sigrid (Sylvia Hoeks) auf Rache und versammelt ein Team aus verschiedenen Kreaturen ‒ wie einem Seher und einem Zwerg ‒ um gemeinsam einen der Götter herauszufordern. Dazu erklärte Snyder, dass es in Twilight of the Gods auch versaut zugeht: "Es gibt eine Menge Sex, [...] weil das Spaß macht."

Im englischen Original werden neben Hoeks unter anderem John Noble (Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs) als Odin, Pilou Asbæk (Game of Thrones) als Thor, Paterson Joseph (Wonka) als Loki, Corey Stoll (House of Cards) als Hrafnkel, Jamie Chung (Baymax) als Hel, Jamie Clayton (Sense8) als Seid-Kona und Kristofer Hivju (Game of Thrones) als Andvari in Twilight of the Gods zu hören sein.

Wann startet Twilight of the Gods auf Netflix?

Die Serie wird 8 Episoden umfassen und soll im Herbst 2024 auf Netflix starten.

