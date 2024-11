Nach riesigem Jack Ryan-Erfolg dreht John Krasinski diesen Serienkiller-Thriller für Amazon

Ein Jahr nach dem Ende des Amazon-Erfolgs Jack Ryan kehrt Hauptdarsteller John Krasinski zurück zum Streaming-Dienst mit einem spannenden Serienkiller-Projekt.

Mit der 4. Staffel von Tom Clancy’s Jack Ryan ging letztes Jahr eine der größten Action-Serien von Amazon zu Ende. Millionen Agenten-Thriller-Fans haben mit John Krasinskis legendärem CIA-Analysten Jack Ryan mitgefiebert. Der ehemalige Sitcom-Star und heutige Blockbuster-Regisseur Krasinski (The Quiet Place, If: Imaginäre Freunde) tritt aber auch weiterhin vor die Kamera – und jetzt ist das nächste Amazon-Projekt mit ihm auf dem Weg.

Nach Jack Ryan dreht John Krasinski einen Psycho-Thriller mit Serienkiller

Dass John Krasinski den Serienkiller spielt, darf bei seinem Image bezweifelt werden, wäre aber ein cooler Twist. Noch ist nicht viel über die neue Amazon-Serie bekannt, außer einem Satz zur Handlung, die zwei Hauptdarstellenden – und der Titel namens Silent River. Neben John Krasinski ist noch ein weiterer, wahrer Thriller-Serien-Alumni dabei, nämlich The Americans-Hauptdarsteller Matthew Rhys. Wie TV Line berichtet, handelt es sich bei der Serie um einen Psycho-Thriller.

Darum geht's in Silent River: Die neue Amazon-Serie folgt zwei Männern in einer amerikanischen Kleinstadt, vermutlich gespielt von Krasinski und Rhys. Sie finden heraus, dass sich ein Serienkiller in ihrer Dorfgemeinschaft befindet und ihre Leben viel enger miteinander verbunden sind als gedacht.

John Krasinski wird nicht nur vor der Kamera zu sehen sein, er wird sich auch auf dem Produzenten- und Regiestuhl setzen.

Dass Krasinski auch weiterhin mit Amazon und dem Jack Ryan-Franchise in Verbindung steht, ist seit knapp einem Monat bereits bekannt. Es wird nämlich auch an einem Jack Ryan-Film gearbeitet, für den er in die Rolle zurückkehren wird. Ob er erst seine neue Serie oder den Film drehen wird, ist noch nicht klar.

