Nach Schock im The Boys-Finale: Figur wird trotz Staffel 3-Tod zurückkehren

Im Finale von The Boys Staffel 3 kam eine grandiose Figur ums Leben. Doch die soll in Staffel 4 zurückkehren, wie jetzt der Macher der Amazon-Serie verriet.

Vorsicht, Spoiler zu The Boys Staffel 3.

Das Staffel 3-Finale von The Boys hat viele Fans mit einem traurigen Tod geschockt. Black Noir (verkörpert von Nathan Mitchell) findet dort ein brutales Ende. Nach der fesselnden Entwicklung der Figur fanden viele Fans die Entwicklung enttäuschend. Eric Kripke, Schöpfer der Amazon-Serie, kann sie trösten. Die Figur soll zurückkehren.

The Boys-Schöpfer will die Figur Black Noir in Staffel 4 zurückbringen

Das erklärte er gegenüber Entertainment Weekly .

Wir haben Black Noir nicht das letzte Mal als Helden gesehen. Nur die Rolle, die unter dem Anzug steckte, ist eben weg. Nathan [Mitchell] wird aber eine echt interessante und witzige Figur spielen, die den Anzug dann in Staffel 4 trägt.

Das bedeutet ganz offenbar, dass der Original-Black Noir der bisherigen Staffeln einen Nachfolger erhält. Und der wird ebenfalls von Mitchell gespielt. Die Entwicklung des maskierten Supes weicht damit stark von der Comic-Vorlage ab, in der die Figur eine längere und später auch größere Rolle spielt.

Wann kommt Staffel 4 von The Boys zu Amazon Prime Video?

Warum genau der neue Black Noir so "witzig" ausfallen soll, werden Fans allerdings erst nach längerer Wartezeit in Erfahrung bringen. The Boys Staffel 3 soll ab August 2022 gedreht werden. Wir rechnen Ende 2023 mit einem Start bei Amazon Prime Video.

Die 22 besten Serien 2022 zur Halbzeit

Das Serienjahr 2022 brachte uns in der ersten Hälfte wieder massig Binge-Futter. Aber was hat sich wirklich gelohnt? Wir blicken zurück auf die bisher 22 besten Serien 2022, die ihr im Angebot von Netlfix, Amazon, Apple TV+, Disney und mehr nicht verpassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Halbjahres-Top-22 befinden sich dabei neue Serien wie Heartstopper und Severance sowie neue Staffeln von The Boys und Stranger Things. Von Comedys über Dramen und Thriller bis zu Horror, Fantasy und Science-Fiction ist garantiert für alle etwas dabei.

Wollt ihr einen neuen Black Noir in The Boys Staffel 4 sehen?