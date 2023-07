Nach Schock-Tod: Marvel-Star verkündet Rückkehr, aber das ist kein (!) Spoiler

Ein Marvel-Urgestein verstarb kürzlich in einer Episode der MCU-Serie Secret Invasion. Die Darstellerin enthüllte jetzt, dass sie danach noch einmal in die Rolle schlüpfen wird. Vorsicht, Spoiler!

Manchmal ist Marvel nicht zimperlich. Nach 11 Jahren im MCU wurde S.H.I.E.L.D.-Agentin Maria Hill (Cobie Smulders) kürzlich in Secret Invasion hinterhältig erschossen. Jetzt hat Smulders erklärt, dass sie in der Rolle noch einmal zurückkehren wird.

Marvel-Star kehrt nach Rollen-Tod zurück – aber anders als gedacht

Im Gespräch mit Entertainment Weekly enthüllte Smulders, dass sie nach den Dreharbeiten zu Staffel 1 von Secret Invasion noch Folgen für die Disney-Serie Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur als Maria Hill aufnehme. Die Animationsserie dreht sich um die gleichnamigen Marvel-Figuren und richtet sich an junge Kinder.

Disney Cobie Smulders in Secret Invasion

Ob Hill in der Welt der MCU-Realserien und Kino-Blockbuster ebenfalls zurückkehren werde, könne sie nicht beantworten, so Smulders. Sie heiße aber jeden Marvel-Anruf stets willkommen.

Wann können Fans Cobie Smulders wieder als Maria Hill sehen?

Die neue Staffel von Moon Girl und Devil Dinosaur startet am 12. Juli 2023 auf Disney+. Ein weiterer Auftritt Smulders' in Secret Invasion, etwa in Form einer Rückblende, ist bisher nicht bekannt. Die nächste Episode der MCU-Serie kommt am 5. Juli 2023 in den Stream.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juli-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind drei große Fantasy-Rückkehrer bei Netflix und Amazon sowie ein Sci-Fi-Epos, das kaum jemand kennt. Neben Geheimtipps gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Futurama und Sylvester Stallones eigene Reality-Show.

