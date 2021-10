Nach Sci-Fi-Wunder Tenet: Der Atombomben-Film von Christopher Nolan holt den zweiten Top-Star

Der Science-Fiction-Regisseur Christopher Nolan dreht als nächstes Oppenheimer. Eine der spannendsten Schauspielerinnen der Gegenwart hat sich ihm angeschlossen.

Christopher Nolan ist der der Regisseur der ungewöhnlichsten Blockbuster der letzten zwei Jahrzehnte. Zuletzt drehte er den Zeitreise-Science-Fiction-Actionfilm Tenet. Nolan ist nicht nur der einzige Regisseur, der in Hollywood machen darf, was er will. Er kriegt für seine teuren Produktionen auch so gut wie jeden Topstar.

Christopher Nolans Atombomben-Film wird ein hochkarätiges Projekt mit mindestens 2 Topstars

Als nächstes Projekt hat sich der Macher von Interstellar, Dunkirk und Inception einen Thriller mit Geschichtsbezug ausgesucht: Oppenheimer wird ein Film über die Erfindung der Atombombe. Ein vielversprechendes Sujet, vor allem eben im Zusammenhang mit dem Namen Nolan.

Die Figuren dieser Geschichte werden bekannte Gesichter verkörpern. Zwei Darsteller:innen sind jetzt bereits bekannt. Beide haben prominente Wangenknochen und beide spielten zuletzt gemeinsam im Sci-Fi-Horror-Film A Quiet Place 2 mit: Cillian Murphy und Emily Blunt.

Während Cillian Murphy die Titelrolle des Physikers Robert Oppenheimer spielt, ist Emily Blunts Rolle noch nicht bekannt. Von ihrem Casting, das in den letzten Zügen liegt, berichtet unter anderem Deadline .

Blunt ist ein typisches Nolan-Casting. Der Regisseur verpflichtet liebend gerne Stars, die trenden und kaum eine weibliche Darstellerin trendet mehr als Emily Blunt, vor allem im Blockbuster-Fach. Zuletzt konntet ihr sie im dynamischen Abenteuerfilm Jungle Cruise sehen, wo sie Dwayne Johnson die Schau stahl.

Blunt ist seit Jahren in großen Filmen zu sehen. Sie hat sich mit Projekten wie dem erwähnten Quiet Place und zuvor Edge of Tomorrow und Sicario sowie Mary Poppins eine der buntesten Rollen-Paletten in Hollywood erarbeitet und auf ein neues Plateau gehievt. Blunt wertet jeden Film auf, von ihr kann auch Nolan nur profitieren.

Nolan bringt für Oppenheimer seine Tenet-Crew zurück

Für Oppenheimer versammelt der Regisseur drei weitere wichtige Namen:

Oppenheimer ist Nolans erster Film seit Jahren, den er nach einer Auseinandersetzung nicht für das Studio Warner dreht, sondern für Universal. Oppenheimer hat noch keinen Kinostart.

