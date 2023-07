Nach seiner größten Niederlage: Amazon bezahlt Dwayne Johnson unfassbare Rekord-Gage für Weihnachtsmann-Film, der noch dieses Jahr kommt

Dwayne Johnson musste zuletzt einige Niederlagen an den Kinokassen einstecken. Für seinen neuen Amazon-Film hat er dennoch eine Rekordgage eingesteckt.

Ist Dwayne Johnson immer noch ein zugkräftiger Name in Hollywood? Wenn wir uns die Einspielergebnisse seiner letzten Filme anschauen, darf die Star-Power des ehemaligen Wrestlers durchaus infrage gestellt werden. Besonders der Flop des kostspieligen DC-Blockbusters Black Adam hat Johnson hart getroffen.

Trotzdem ist er nach wie vor gut im Geschäft, wie ein neuer Bericht des Hollywood-Insiders Matthew Belloni zeigt. In seinem Newsletter bei Puck (via The Direct ) verrät Belloni die Gage, die Johnson angeblich für seinen nächsten großen Streaming-Film erhalten hat. Es handelt sich um die Action-Komödie Red One.

Dwayne Johnson bekommt für Action-Komödie bei Amazon Prime 50 Millionen US-Dollar

In Red One legt sich Johnson nicht nur mit Marvel-Star Chris Evans an, sondern bekommt es sogar mit dem Weihnachtsmann (J.K. Simmons) zu tun. Konkrete Informationen zur Handlung des weihnachtlich angehauchten Projekts sind noch nicht bekannt. Laut Belloni kassiert Johnson aber unglaubliche 50 Millionen US-Dollar für die Rolle.

Das ist ein Rekord, sowohl für Johnson als auch für Hollywood. Johnson verdiente zuletzt im Durchschnitt die Hälfte seines Red One-Gehalts. Bei Jumanji: The Next Level und Red Notice waren es etwa 23,5 Millionen US-Dollar. Für Black Adam gab es eine Million weniger, während sich die Blockbuster Jungle Cruise und Fast & Furious: Hobbs & Shaw bei 22 bzw. 20 Millionen US-Dollar einfinden.

Laut des Berichts handelt es sich um die größte Gage, die je ein Hollywood-Star erhalten hat. Nicht einmal Will Smith kann da mit den 40 Millionen US-Dollar mithalten, die er im Zuge des Oscar-Gewinners King Richard kassierte. Auch Robert Downey Jr. bekam für seine Marvel-Auftritte nicht mehr als 40 Millionen US-Dollar. Wie hat es Johnson geschafft, die beiden zu übertreffen? Die Antwort hat etwas mit Amazon zu tun.

Red One entsteht exklusiv für den Streaming-Dienst Amazon Prime, was bedeutet, dass der Film keine traditionelle Kinoauswertung erhält. Bei einer Kinoauswertung ist es oft so, dass die Stars am Gewinn beteiligt werden, sobald eine bestimmte Schwelle überschritten wird. Da diese Gewinnbeteiligung bei einer Streaming-Veröffentlichung wegfällt, zahlen Netflix, Amazon und Co. bereits im Voraus beachtliche Gagen.

Wann startet Red One mit Dwayne Johnson bei Amazon Prime?

Die Dreharbeiten zu Red One endeten im Februar 2023. Es wird erwartet, dass der Film noch vor Ende des Jahres bei Amazon Prime seine Premiere feiert. Ausgehend von der thematischen Aufmachung deutet alles darauf hin, dass Red One als großer Weihnachts-Blockbuster im Dezember bei dem Streaming-Dienst erscheint.

