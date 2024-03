Nach Sons of Anarchy musste Hauptdarsteller Charlie Hunnam neu sprechen lernen

Da Charlie Hunnam Jax Teller aus Sons of Anarchy jahrelang spielte, brauchte er nach der Serie professionelle Hilfe. Mit einem Trainer musste er seinen ursprünglichen Dialekt wieder lernen.

Mit Jax Teller aus Sons of Anarchy spielte Charlie Hunnam eine Rolle, mit der er wahrscheinlich für den Rest seiner Karriere in Verbindung gebracht wird. Für den Protagonisten der Biker-Serie spielte der Brite einen faszinierenden Antihelden zwischen Sympathie und Abscheu.

Für Jax musste Charlie Hunnam auch jahrelang mit einem amerikanischen Dialekt sprechen. Eine Routine, durch die er sich nach dem Ende von Sons of Anarchy professionelle Hilfe holte.

Charlie Hunnam musste sich nach Sons of Anarchy britischen Dialekt wieder antrainieren

Da der Star 7 Staffeln lang Jax Teller spielte und in dieser Zeit auch überwiegend in den USA lebte, sprach Hunnam kaum noch mit seinem natürlichen britischen Akzent. Nach dem Ende von Sons of Anarchy kehrte er dann für die Hauptrolle in Guy Ritchies King Arthur: Legend of the Sword nach Großbritannien zurück. Um den notwendigen britischen Akzent zu meistern, holte sich Hunnam laut Showbiz Cheat Sheet professionelle Hilfe:

Ich habe so lange in Amerika gespielt und gelebt und mit amerikanischen Dialekten gespielt. Als ich eingestellt wurde, um nach England zurückzukehren, hatte ich – ganz natürlich – viele dieser Nuancen und Veränderungen übernommen. Also habe ich einen Dialekt-Trainer engagiert, der mir hilft, wieder in den richtigen Rhythmus der britischen Sprache zu kommen.

Schaut hier noch Yves' Video, in dem er Sons of Anarchy als das bessere Game of Thrones feiert:

Darum ist Sons of Anarchy das echte Game of Thrones!

Charlie Hunnam war zuletzt in Rebel Moon - Teil 1: Kind des Feuers von Zack Snyder zu sehen. Außerdem spielte er in der Thriller-Serie Shantaram die Hauptrolle.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.