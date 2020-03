Nach The Flash: 2 starke Trailer zeigen neue DC-Superheldin Stargirl

Eine neue Superheldin macht sich bereit für ihren ersten großen Auftritt: Stargirl. Die Vorfreude auf den baldigen Start ihrer TV-Serie heizen nun zwei neue Trailer an.

Warner Bros. baut sein DC-Universum nicht nur im Kino fleißig aus, sondern ebenfalls auf dem kleinen Bildschirm. Während bei uns The Flash & Co. bald wieder im Free-TV durchstarten und Superman erneut in Serie gehen könnte, darf sich eine bestimmte Nachwuchs-Superheldin schon jetzt auf ihren Premieren-Tag freuen - Stargirl (Brec Bassinger). Die Zeit bis zum TV-Start ihrer Serie versüßen nun zwei frische Videos.

Stargirl: Eine neue Generation der Gerechtigkeit

Die zwei Videos wurden vor wenigen Tagen auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Arrowverse-Senders The CW veröffentlicht, der die Serie ab Mai in sein Programm aufnehmen wird. Im ersten Trailer, welcher den Titel I Choose You (Deutsch: Ich wähle dich) trägt, bekommen wir zunächst einen Blick in die Vergangenheit gewährt, der die Niederlage der Justice Society of America zeigt. Einige Zeit später wird die junge Courtney von Starmans Waffe erwählt und beschließt, fortan als Stargirl zu kämpfen.

Stargirl-Trailer Nr. 2: DC-Heldin stellt sich ihrem Schicksal

Video Nummer 2 zeigt uns hingegen einen kleinen Einblick in Courtneys Privatleben, denn sie ist mit ihrer Mutter und ihrem neuen Stiefvater umgezogen. Letzterer führte, wie die junge Heldin herausfindet, einst ein ziemlich aufregendes Leben, denn er war der Sidekick des Superhelden Starman. Als dessen Waffe Courtney als neue Trägerin auserwählt, erkennt sie ihr Schicksal - ein Leben als Superheldin.

Die Neue im Arrowverse: Wie ist Stargirl mit The Flash & Co. verbunden?

Das jüngste Crossover-Event, die Crisis on Infinite Earths, hat das Arrowverse ordentlich durchgeschüttelt. Es wurde nicht nur das alte DC-Multiversum vernichtet, sondern ebenfalls ein neues erschaffen und in dieser neuen Realität hat nun auch Courtney als Stargirl ihren Platz. Genauer befindet sie sich gemeinsam mit ihren Freunden auf der neuen Erde-2, also einer Parallelwelt von Earth-Prime, wo Flash, Supergirl und die übrigen Helden leben. Große Zusammenkünfte sollte wir zunächst entsprechend nicht erwarten.

Stargirl startet am 12. Mai 2020 in den USA auf The CW. Einen deutschen Termin hat die DC-Serie noch nicht.

Was haltet ihr von den neuen Stargirl-Trailern?