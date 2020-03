The Flash, Supergirl & Legends: Die Starts der neuen Folgen stehen fest

Zuletzt durften sich die Arrowverse-Superhelden hierzulande eine kleine Pause gönnen. Bald sind sie jedoch wieder gefordert, denn der Start von neuen Folgen The Flash, Supergirl und Co. steht bevor.

In den vergangenen Monaten war im Arrowverse allerhand los, schließlich wurde DCs TV-Universum von der Crisis on Infinite Earths erschüttert. An deren Ende mussten wir uns nicht nur von Arrow-Held Oliver Queen verabschieden, sondern uns nun in einem gänzlich neuen Arrowverse zurechtfinden. Das große Crisis-Event können Fans bald auch in Deutschland mitverfolgen, denn mehrere Superhelden kehren ins Free-TV zurück.

Arrowverse-Abenteuer laufen bald wieder im deutschen Free-TV

Genauer kehren die Legends of Tomorrow (Staffel 4), Supergirl (Staffel 5) und The Flash (Staffel 6) mit neuen Folgen zurück. Da die Maid aus Stahl seit dem 6. März 2020 die Welt auf ProSieben Fun rettet, dürfte ihr Comeback ins Programm von Sixx nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Fans dürfen mit den neuen Folgen voraussichtlich ab Mai auf dem Free-TV-Sender rechnen.

The Flash kehrt derweil nach einer kleinen Pause auf ProSieben Maxx zurück ins Programm des Senders. Ursprünglich sollte der schnellste Mann der Welt bereits ab dem 30. März 2020 neue Abenteuer erleben, doch wie Serienjunkies bestätigte, wurde der Start seiner neuen Folgen auf den 6. April 2020 verschoben. Dann befindet sich Flash übrigens in bester Gesellschaft, denn am selben Tag startet im direkten Anschluss die 4. Legends-Season als Deutschlandpremiere - und das gleich mit einer Doppelfolge.

Unklar ist derzeit jedoch noch, ob und falls wie ProSieben Maxx und Sixx das Crisis on Infinite Earths-Crossover ausstrahlen werden. Bekanntlich erstreckt sich das Events über sämtliche Arrowverse-Serien, die gegenwärtig jedoch nicht alle bei uns laufen. Auf eine Fortsetzung von Arrow warten hiesige Fans beispielsweise seit Jahren vergeblich und es gibt noch immer keine Informationen, wann und wo Staffel 7 ausgestrahlt werden wird.

Darum geht es in Crisis on Infinite Earths

Das Ende aller Tage steht bevor: Ein uraltes Wesen, der Anti-Monitor, ist erwacht und schickt sich an, das gesamte DC-Multiversum auszulöschen. Einzig die Superhelden des Arrowverse, angeführt von Green Arrow, Flash und Supergirl, können die Gefahr noch aufhalten.

Legends of Tomorrow und The Flash starten am 6. April 2020 in ihre 4. beziehungsweise 6. Staffel. Supergirls 5. Staffel läuft voraussichtlich ab Mai 2020 auf Sixx.

