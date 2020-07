Nach The Old Guard: Der größte Action-Blockbuster auf Netflix kommt erst noch

Mit The Old Guard hat Netflix bereits einen der größten Action-Blockbuster des Jahres abgeliefert. Der Trailer zu Project Power verspricht aber noch einen viel abgedrehteren Trip.

Unsterbliche Krieger, die sich seit Jahrhunderten durch die Weltgeschichte kämpfen? Mit dieser Prämisse lockt aktuell der von Charlize Theron angeführte Action-Blockbuster The Old Guard auf Netflix. Schon im August erwartet uns das nächste Action-Feuerwerk auf dem Streaming-Anbieter. Der Trailer zu Project Power sieht ziemlich abgefahren aus.

"Was würdest du riskieren für fünf Minuten pure Macht?", lautet die zentrale Frage von Project Power, der in den Straßen von New Orleans angesiedelt ist und von einer mysteriösen Pille erzählt, die den Menschen Superkräfte verleihen kann. Auf geerdete Action sollten wir uns dementsprechend nicht gefasst machen.

Project Power mit Jamie Foxx und Joseph Gordon Levitt

Stattdessen schafft Netflix mit Project Power ein weitere Variation der Superheldenfilme, die seit Jahren das Geschehen auf der großen Leinwand bestimmen. Die Pille in Project Power bringt jedoch nicht nur pure Macht mit sich, sondern auch einen großen Haken: Niemand weiß, welche Kräfte er bekommt, bevor er sie eingenommen hat.

Schaut den Trailer zu Project Power:

Project Power - Trailer (Deutsch) HD

Zudem führt die Pille zu einem Anstieg der Kriminalität in der Stadt, woraufhin sich ein ehrgeiziger Polizist (Joseph Gordon-Levitt) mit einer jungen Dealerin (Dominique Fishback) und einem ehemaligen Soldaten (Jamie Foxx) zusammenschließt, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Und irgendwo dazwischen hüpft Casey Neistat durchs Bild.

Inszeniert wurde der Film von Ariel Schulman und Henry Joost, die bereits ein eingespieltes Duo sind. Gemeinsam haben sie etwa Nerve, Viral sowie zwei Paranormal Activity-Filme in Szene gesetzt. Das Drehbuch zu Project Power stammt derweil von Mattson Tomlin, der zuletzt am Skript zu The Batman mit Robert Pattinson beteiligt war.

Project Power erscheint am 14. August 2020 auf Netflix.



