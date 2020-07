Netflix-Fehler korrigiert: Action-Kracher The Equalizer 2 jetzt auf Deutsch verfügbar

Der Action-Kracher The Equalizer 2 mit Denzel Washington in der Hauptrolle wurde auf Netflix zuerst nur im Original veröffentlicht. Jetzt gibt es auch eine deutsche Synchro.

Zuletzt war die Enttäuschung bei einigen Netflix-Abonnenten groß, als sie feststellen mussten, dass der heißerwartete Neuzugang The Equalizer 2 mit Denzel Washington nur in der englischsprachigen Originalversion vorhanden ist.

Bereits in den vergangenen Wochen und Monaten ereignete es sich öfter, dass der Streaming-Anbieter bei neuen Filmen und Serien keine deutsche Tonspur anbieten konnte, da die Synchronstudios aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen waren.

The Equalizer 2 auf Netflix jetzt mit deutscher Tonspur

The Equalizer 2 kam jedoch bereits 2018 in die Kinos - sprich: Der Film wurde definitiv synchronisiert und ist auch in einer entsprechenden Fassung auf den hiesigen Blu-rays und DVDs vorhanden. Offenbar handelte es sich bei Netflix um einen Fehler.



Schaut den Trailer zu The Equalizer 2:

Der Streaming-Anbieter hat schnell reagiert, um den Fans eine angenehme Filmerfahrung zu ermöglichen. Ab sofort ist The Equalizer 2 auch mit deutscher Tonspur verfügbar. Darüber hinaus gibt es spanische, französische und polnische Synchronisationen.



Auch der erste Teil von The Equalizer ist auf Netflix

Bei den Untertiteln bietet Netflix die Auswahl zwischen Deutsch, Englisch, Russisch, Französisch und Niederländisch. Auch der erste Teil der von Antoine Fuqua inszenierten Actionreihe mit Denzel Washington befindet sich aktuell im Netflix-Katalog.

Ausgehend von der Top 10 scheint die Fortsetzung bei den Abonnenten des Streaming-Anbieters sehr beliebt zu sein. Aktuell rangiert The Equalizer 2 sogar vor der actionreichen Netflix-Eigenproduktion The Old Guard mit Charlize Theron als unsterbliche Kriegerin.

