Nach The Walking Dead: Jeffrey Dean Morgan beweist mit neuem Bild, dass er wie geschaffen für The Boys ist

The Walking Dead-Star Jeffrey Dean Morgan mischt die 4. Staffel von The Boys bei Amazon Prime auf. Auf einem neuen Bild vom Set zeigt er sich sichtlich motiviert.

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur 4. Staffel von The Boys. Die Superhelden-Serie hat in den vergangenen Jahren ein stattliches Ensemble aufgebaut. Eines der besten Castings liegt jedoch noch gar nicht allzu lange zurück: In den neuen Episoden dürfen wir uns über die Ankunft von Jeffrey Dean Morgan im The Boys-Universum freuen.

Das klingt überaus vielversprechend. Morgan hat in der Vergangenheit bereits einen überaus problematischen Superhelden gespielt, nämlich den Comedian in Watchmen – Die Wächter, der so auch direkt in The Boys auftauchen könnte. Darüber hinaus ist Morgan aus Hit-Serien wie Supernatural und The Walking Dead bekannt.

The Boys Staffel 4 bei Amazon Prime: Jeffrey Dean Morgan teilt neues Bild vom Set

Nun teilt der Negan-Darsteller ein neues Bild vom Set. Trotziger Blick und ausgestreckter Mittelfinger: Ja, diese Attitüde passt zu The Boys. Showrunner Eric Kripke scheint eine sehr gute Casting-Entscheidung getroffen zu haben. Die große Frage ist nur, welche Rolle Morgan in der 4. Staffel spielt. Offiziell bekannt gegeben wurde diese noch nicht.

Wann die 4. Staffel von The Boys startet, ist unklar. Während die ersten zwei Staffeln im Juli 2019 und im September 2020 veröffentlicht wurden, mussten wir auf die 3. Staffel zwei Jahre warten. Die neuen Folgen könnten erst 2024 eintreffen. Immerhin wissen wir, dass die 4. Staffel definitiv nicht die letzte sein wird. Amazon hat für The Boys große Pläne, was auch durch die Spin-offs Diabolical und Gen V deutlich wird.

