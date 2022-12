Nach The Witcher- und Superman-Aus: Henry Cavill kommt angeblich in die größte Sci-Fi-Reihe der Gegenwart

Nach seinem The Witcher-Ausstieg steht jetzt auch das endgültige Aus für Henry Cavills Superman fest. Dafür kommt der Star angeblich als nächstes ins Avatar-Universum.

Der Terminkalender von Henry Cavill ist gerade deutlich freier geworden. Nach seinem The Witcher-Ausstieg hat der Star auch noch verkündet, dass seine Superman-Zukunft bei DC ebenfalls abgesagt wurde.

Vielleicht hat er deswegen Zeit, um dem größten Sci-Fi-Franchise der Gegenwart beizutreten. Angeblich spielt Henry Cavill in Avatar 4 mit.

Schaut hier noch den Trailer zum jetzt gestarteten Avatar 2:

Avatar 2: The Way of the Water - Trailer 2 (Deutsch) HD

Großes Gerücht holt Henry Cavill ins Avatar-Universum

Von Quellen will Giant Freakin Robot erfahren haben, dass Cavill in Avatar 4 mitspielen soll. Über die Details seiner Rolle gibt es keine Infos. Unklar ist auch, ob es bei dem hohen CGI-Anteil der Avatar-Reihe dann überhaupt sein reales Gesicht zu sehen gibt.

Bisher handelt es sich hierbei aber um ein sehr starkes, unbestätigtes Gerücht, das nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Generell ist Giant Freakin Robot keine extrem vertrauenswürdige Seite, weshalb ihr die Meldung mit Vorsicht genießen solltet.

Cosmic Book hat das Avatar 4-Gerücht rund um Cavill auch aufgegriffen und darauf hingewiesen, dass der Star bei der Hollywood-Premiere von Avatar 2 in Los Angeles ebenfalls anwesend war:

Auch das muss aber nicht bedeuten, dass dadurch schon ein Casting von Cavill im Avatar-Franchise feststeht. Womöglich wurde der Star einfach so zur Premiere des Sci-Fi-Sequels eingeladen. Über konkretere Infos zu Cavill im Avatar-Universum informieren wir euch.

Wollt ihr Henry Cavill im Avatar-Universum sehen?