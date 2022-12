Dwayne Johnson hat im Alleingang Henry Cavills DC-Karriere beendet

Dwayne Johnson brachte für Black Adam Henry Cavill als Superman zurück, doch die DC-Zukunft des Stars gerät gerade nur noch ins Stocken. Das hat auch mit The Rocks Verhalten zu tun.





Mit Black Adam hat Dwayne Johnson den Fans die größte DC-Rückkehr der letzten 10 Jahre geschenkt. Die Rückkehr von Henry Cavill als Superman zählt wahrscheinlich zu den Momenten, die von dem Blockbuster in Zukunft bleiben werden. Denn für das Studio entwickelt sich Black Adam finanziell langsam, aber sicher zur Enttäuschung.

Viel wichtiger ist für DC-Fans aber jetzt die Zukunft rund um Cavills Superman. Der Star selbst hat zuletzt seine Hauptrolle in Netflix' The Witcher aufgegeben und kündigte neue Superman-Auftritte an. Auch über die Arbeit an Man of Steel 2 wurde berichtet. Doch jetzt liegt das große Superman-Comeback vorerst wieder in Trümmern, was auch an Dwayne Johnson liegt.

Hier könnt ihr noch den Black Adam-Trailer schauen:

Black Adam - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dwayne Johnsons Ego gefährdet DC-Zukunft von Henry Cavills Superman

Der ehemalige DC-Filmchef Walter Hamada hatte sich persönlich gegen einen Superman-Auftritt in Black Adam ausgesprochen, da er Zack Snyders Universum endgültig hinter sich lassen wollte. Daher handelte The Rock hinter seinem Rücken und fädelte Cavills Auftritt mithilfe der Zustimmung der aktuellen Warner Bros. Pictures-Führungskräfte ein.

Auch nach der Veröffentlichung des Films blieb der Star nicht still und verteilte weiter Ansagen an DC selbst. Dass das Studio Cavill nicht zurückbrachte, sei für ihn unerklärlich und unverzeihlich gewesen. Ein Nein würde er bei seinem Plan des Superman-Comebacks nicht akzeptieren, was genauso viel über das Ego von The Rock aussagt wie über das Erfüllen der Träume von DC-Fans.

Vor kurzem sind dann aktuelle Insider-Informationen über den kommenden großen Plan von James Gunn und Peter Safran durchgesickert. Beide entscheiden als neue DC-Filmchefs über die Zukunft des Superhelden-Universums und räumen gerade schon grob auf. Neben dem Aus für Wonder Woman 3 soll auch Man of Steel 2 mit Cavill wieder auf Eis liegen.

In dem Bericht des Hollywood Reporters wird außerdem kurz erwähnt, dass Johnson es sich mit seiner Ego-Tour für Cavills Black Adam-Auftritt mit dem neuen Management verscherzt haben soll. Dazu kommt, dass der DC-Blockbuster aufgrund des enttäuschenden finanziellen Ergebnisses nicht gerade nach einem Sequel schreit und Johnsons DC-Stimmrecht direkt stark sinken könnte.

Deadline beschreibt noch mehr Details zu den aktuellen DC-Entwicklungen. Die Warner-Führungskräfte sollen sich schon vor der Ankunft von James Gunn und Peter Safran einen Man of Steel 2-Pitch angehört haben, der ihnen nicht gefiel und abgelehnt wurde. Somit kommt es zurzeit wohl noch mehr auf einen passenden Pitch oder Skript-Idee für Man of Steel 2 an, die in den bald vorgestellten Plan der neuen DC-Filmchefs passt.

Dwayne Johnson ist also wohl doch nicht ganz alleine schuld daran, dass Henry Cavills Superman-Comeback gerade noch in Flammen aufgeht. Seine Art könnte den Prozess aber anscheinend kaum stärker erschweren.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Glaubt ihr, die DC-Zukunft von Henry Cavills Superman könnte jetzt wieder scheitern?