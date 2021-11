Nach Venom 2 kommt Marvel-Horror: Neuer Morbius-Trailer entfesselt Jared Leto als blutsüchtiges Monster

Der lange Trailer zum Marvel-Film Morbius mit Jared Leto ist vor allem eines: düster. Was genau hinter der Comic-Verfilmung steckt und was wir davon halten sollen, ist immer noch nicht klar.

Vor über einem Jahr sollte Morbius ursprünglich in die Kinos kommen. Der feste Termin liegt jetzt auf dem 27. Januar 2022. Der wohl am wenigsten greifbare Marvel-Film wirft noch immer Rätsel auf. Wer soll sich eigentlich für einen schattigen Marvel-Horror mit Jared Leto als "living Vampire" interessieren?

Der brandneue und inzwischen dritte Trailer zu Morbius kann diese Frage auch noch nicht zu 100 Prozent beantworten. Venom und Venom 2 mit Tom Hardy sind ebenfalls Sony-Marvel-Produktion und vor allem (absurdes) Schauspieler-Kino. Ähnliche Schauwerte soll Morbius wohl auch bieten.

Der lange Trailer zum Marvel-Horror Morbius

Der Trailer bietet uns nun immerhin eine Art Backstory für den Anti-Helden, eine weniger nebulös-schattige Welt und Nebencharaktere mit Herzschlag. Außerdem hören die Anspielungen zu Venom und Spider-Man nicht auf. Michael Keaton als Vulture ist abermals dabei.

Worum geht es in Morbius und welche Comic-Vorlage hat er?

Ihr seid nicht alleine mit euren Fragezeichen, es gibt nun wirklich bekanntere Marvel-Figuren als Morbius. Die Figur Morbius the Living Vampire wurde von Roy Thomas und Gil Kane entwickelt und hatte seinen ersten Auftritt im 101. Band der The Amazing Spider-Man-Comics.

Dr. Michael Morbius (Jared Leto) wird darin zu Morbius the Living Vampire, indem der Wissenschaftler versucht, seine seltene Blutkrankheit bei einem riskanten Experiment zu heilen. Seine vampirartigen Züge machen ihn zunächst zum Feind Spider-Mans, doch entwickelt sich Morbius im Laufe der Zeit eher zu einer Art Anti-Held.

Wann startet Morbius in den deutschen Kinos?

Am 27. Januar 2022 ist der Kinostart von Morbius.

