Nach viel Kritik: Zumindest ein alter Herr der Ringe-Star glaubt, dass Amazons Serie großartig wird

Obwohl bislang kaum Einblicke zu Amazons Herr der Ringe-Serie an die Öffentlichkeit gelangt sind, gibt es schon viele Kritiker. Denen hält der Trilogie-Star Sean Astin nun seine Vorfreude entgegen.

Amazons Fantasy-Großprojekt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet in nicht einmal vier Monaten, am 2. September 2022, bei Prime. Spätestens mit den vielen negativen Reaktionen auf den ersten Teaser Trailer hat sich jedoch eine Riege lauter Stimmen formiert, die die neue Tolkien-Adaption schon vorab verurteilen. Samweis Gamdschie-Darsteller Sean Astin aus Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie gehört allerdings nicht dazu.

"Gänsehaut": Alter Herr der Ringe-Star erwartet Amazon-Serie voller Vorfreude

Tolkiens Der Herr der Ringe ist eine Geschichte der Hoffnung, selbst in dunkelsten Stunden. Und so zeigte sich Sean Astin, der in den Herr der Ringe-Filmen schon Frodos größter Unterstützer war, sehr angetan, nachdem er den ersten Serien-Trailer gesehen hatte.

In einem Interview mit IGN schwärmte Herr der Ringe-Star Sean Astin in bester Sam-Manier:



Ich bin jedenfalls aufgeregt. Ich habe die Preview gesehen und das hat mir eine echte Gänsehaut beschert. Es sah so aus, als hätten sie verstanden, worum es geht. Ich habe schon die ganze Zeit gesagt: Sie werden das richtig machen. Auf keinen Fall zahlt Amazon eine Milliarde Dollar für das Franchise und versaut es dann.

Übrigens war Sean Astin von Anfang an von der Idee einer Herr der Ringe-Serie begeistert. Sogar, als noch nicht einmal feststand, ob es ein Remake der bekannten Geschichte oder etwas völlig anderes werden würde. Er glaubt außerdem, dass durch die Serie neue Generationen Mittelerde entdecken werden.

[Die Serie] wird neue Aufmerksamkeit auf das lenken, was wir erschaffen haben. [...] Tolkien ist ein meisterlicher Erzähler und hat ein Werk erschaffen, das auf ewig neu interpretiert werden wird.

Wogegen richtet sich die frühe Kritik an der Herr der Ringe-Serie?

Da schon Peter Jackson in Die Gefährten Herr der Ringe-Änderungen vornahm, sollte es niemanden überraschen, dass auch Amazons Serie sich einigen Freiheiten herausnimmt. Für die Serie existiert keine konkrete Buchvorlage mit fester Story, an der Amazons Fantasy-Epos sich orientiert. Vielmehr steht die gesamte Mittelerde-Geschichte Pate, weshalb Veränderungen vor allem die für die Serie verdichtete Timeline des Zweiten Zeitalters betreffen werden. So manchen Tolkien-Puristen stößt eine solche beschleunigte Chronologie, die das zu schnelle Wegsterben menschlicher Hauptfiguren verhindern soll, bitter auf.

© Amazon Amazons Herr der Ringe-Serie: Die Ringe der Macht

Neben unerfreulichen rassistischen Kommentierenden die z.B. gegen schwarze Elben und Zwerge in der Herr der Ringe-Serien-Besetzung wettern, gab es zuletzt außerdem Kritik am CGI im Trailer und am wahrgenommenen "fehlenden Mittelerde-Gefühl". (Zumindest Sean Astin scheint der Tonfall an seine Filme zu erinnern.)

Zuletzt stoßen sich außerdem viele an den dazuerfundenen neuen Figuren in Amazons Herr der Ringe-Serie. Dass Charaktere, die in Tolkiens Fantasy-Werk nicht vorkamen, von den Machern als Bindemittel einer funktionierenden Erzählung eingesetzt werden, scheint für so manchen Fan schwer zu akzeptieren zu sein.

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



