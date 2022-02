„Muss mir die Augen waschen“: Amazons erster Trailer zur Herr der Ringe-Serie teilt Fantasy-Fans in zwei Lager

Amazon hat den ersten Teaser-Trailer zur Herr der Ringe-Serie veröffentlicht. Und der scheint die Fantasy-Fans zu spalten.

Fantasy-Fans könnten frohlocken: Amazon bringt mit einem ersten Teaser-Trailer zur Herr der Ringe-Serie Mittelerde zurück in ihre Herzen. Doch für viele ist das Wiedersehen mit J.R.R. Tolkiens Welten in Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht nach dem ersten großen Einblick alles andere als herzlich: Im Netz finden sich sehr unterschiedliche Reaktionen. Viele von ihnen sind leider äußerst negativ.

Schaut euch hier den ersten Teaser-Trailer zu Amazons Herr der Ringe-Serie an:

Der Herr der Ringe Die Ringe der Macht - S01 Teaser Trailer (Deutsch) HD

"Abscheulich": Amazon erster Herr der Ringe-Teaser frustriert viele Fantasy-Fans

"Ich bin nur froh, dass [Herr der Ringe-Erfinder J.R.R. Tolkiens Sohn] diesen abscheulichen Akt des Hasses gegen das Vermächtnisses seines Vaters nicht mitansehen muss", fällt etwa eine Reaktion aus. Vergleiche zwischen Bücher-Vorlage, Peter Jackson-Kinofilmen und Amazons Serie waren allerdings zu erwarten. Woran entzündet sich die Kritik genau?

Offenbar an dem, was der erste Teaser-Trailer zu Genüge ausstellt: Dem Look der Serie. "Zu sauber und digital", heißt es etwa. Ein Nutzer vergleicht ihn mit "Nintendo [-Grafik] von 1995".

Vor allem aber scheinen viele Fans einfach vage, aber heftig enttäuscht vom fehlenden Herr der Ringe-Gefühl zu sein. "Erinnert mich nicht an Herr der Ringe, sondern an The Witcher", stellt ein:e Anhänger:in etwa fest. "Und The Witcher war langweilig wie Scheiße." "Zu poliert" beschreibt auch ein:e weitere:r den "generischen Fantasy [-Look]" des Teasers.

Viele Herr der Ringe-Fans sind nach Amazon-Teaser immer noch guter Dinge

Spätestens, wenn ein Fan sich mit der "Herr der Ringe-Trilogie [nach dem Teaser] die Augen auswaschen" will, verstärkt sich der Eindruck, dass die negativen Reaktionen hier in der Überzahl sind. Allerdings springen Amazon und seinem Teaser auch viele Fantasy-Jünger:innen zur Seite, die den frühen Zeitpunkt der Kritik und die schwerfälligen Vergleiche zwischen Serie und Kinofilmen bemängeln:

"Weiß nicht, warum jeder hier [den Teaser] hasst. Es sind eben nicht die Herr der Ringe [-Filme]. Lasst es uns doch einfach [trotzdem genießen]" lautet ein Versuch der Beruhigung. Ein anderer stellt fest: "Die Anzahl an Leuten, die herumheulen, weil [der Teaser] nicht nach den [Kinofilmen] aussieht, ist peinlich."

Wann kommt die Herr der Ringe-Serie zu Amazon Prime?

Und tatsächlich: Um die Qualität der Serie absehen zu können, ist es ganz objektiv betrachtet noch zu früh. Die Amazon-Serie ist ab dem 2. September 2022 als Stream verfügbar. Bis dahin werden uns weitere Trailer einen besseren Eindruck vom Look von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht geben. Ob die Reaktionen dann allerdings weniger heftig sein werden, muss sich zeigen.

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und den übrigen Streaming-Diensten. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor. Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht darf dabei natürlich nicht fehlen.

Wir blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über weitere Fantasy mit House of the Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

