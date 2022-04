Neues Herr der Ringe-Video verrät endlich mehr zur geheimnisvollen Handlung der Amazon-Serie

In Brasilien hat Amazons kommende Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht ein eigenständiges Video veröffentlicht, das neue Handlungseinblicke gibt.

Amazons große Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet am 2. September 2022 bei Prime. Trotz eines einminütigen Teaser Trailers und einer Vielzahl von Mittelerde-Charakter-Postern sind unsere Vorstellungen zur Handlung der Herr der Ringe-Serie aber weiterhin sehr vage. Nur die Brasilianer wissen offenbar schon mehr: Denn ein neues Promo-Video gab jenseits des Atlantik nun neue Handlungs-Einblicke.

Amazons Herr der Ringe-Handlung: Worum geht es in der Serie Die Ringe der Macht?

Die von Amazon herausgegebene offizielle Herr der Ringe-Handlung der Serie spricht schwammig über Tolkiens Zweites Mittelerde-Zeitalter, unwahrscheinliche Helden und ein wieder erstarkendes Böses, das die Elben in Lindon ebenso wie die Menschen im Inselkönigreich Númenor betrifft. Ansonsten gibt uns die Serie nur das Rätsel eines nackten Mannes auf und entfacht mit bekannten Mittelerde-Namen Spekulationen dazu, wo es mit Die Ringe der Macht am Ende tatsächlich hingehen könnte.

Doch der brasilianische Zweig von Amazon Prime Video hat nun eine aufwendig produzierte Teaser-Werbung zur Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht veröffentlicht:

Seht hier Amazons neues Herr der Ringe-Video aus Brasilien

Der Herr der Ringe. Die Ringe der Macht - S01 Promo Brasilien (Portugiesisch) HD

Der in Portugiesisch (zum Finale von Brasiliens Big Brother 2022) produzierte Promo-Clip lässt brasilianische Stars in Fantasy-Kostümierung als Erzähler:innen auflaufen (einen Moderator, eine Telenovela-Schauspieler, eine Musikerin sowie einen Sänger). Die Serien-Bilder am Ende stammen allesamt aus dem bekannten einminütigen Herr der Ringe-Teaser. Doch spannend ist (trotz Feuerstelle, Halsketten-Klunker und Eiswand-Gemälde) nicht so sehr, was das Video zeigt, sondern was darin zur Handlung gesagt wird.

Was verrät das brasilianische Herr der Ringe-Video zur Handlung?

Mit ein wenig Portugiesisch-Nachhilfe von The One Ring verkünden die vier Personen im neuen Herr der Ringe-Video (das wohlgemerkt von Amazon selbst produziert wurde) übersetzt nämlich Folgendes zur Handlung:

Eine große Macht bewegte unsere Hauptfiguren ... eine Suche nach der Chance, ihre eigene Geschichte der Wiedergeburt umzuschreiben, ohne sterben zu müssen. – Sie haben den Ruf gehört und die Stäbe ihres imaginären Gefängnisses gesehen. Sie haben ihre Ängste überwunden, um in die Welt hinauszugehen.

© Amazon Der Herr der Ringe: Vier Stars aus Brasilien werben für Die Ringe der Macht

Ob hier von der Wiedergeburt des Tolkien-Werks in (umgeschriebener) Serienform die Rede ist? Deutlich wird in jedem Fall, dass den Figuren des großen neuen Herr der Ringe-Ensembles abermals eine Reise bevorsteht, wenn sie der unbekannten Bedrohung ihre Welt nicht überlassen wollen.

Aber hier endet es noch nicht: Ein Ort der Sicherheit rückt jedes mal in weitere Ferne und die Grenze zwischen Gut und Böse verwischt. – Die Narren und die Verzagten werden auf dem Weg zurückgelassen. Die, die ankommen, finden einen Neuanfang: Vergebung. Willkommen in einer neuen Legende: Der Herr der Ringe - Die Ringe der Macht.

Werden mehrere in Staffel 1 mehrere "zurückgelassene" Charaktere ihr Leben lassen müssen? Dass die Herr der Ringe-Serie innerhalb ihrer Handlung offenbar die Grauzonen ihrer Figuren ausloten will, ist eine besonders interessante Information. Denn was Peter Jackson uns in seinen Filmen zeigte, war (trotz der gelegentlichen vom Einen Ring in Versuchung geführten Personen) bisher eine Welt von klar getrennten Helden und Bösewichten, wie Tolkien sie erschaffen hatte.

© Amazon Herr der Ringe-Serie: Elben kämpfen gegen Orks im Teaser

Mit der Figur des bereits durchgesickerten "verdorbenen" Elben Adar (Joseph Mawle) wird eine solche klare Schwarz-Weiß-Zeichnung bereits aufgeweicht. Aber werden Amazons Serienschöpfer am Ende vielleicht sogar so weit gehen, uns umgekehrt auch einen guten Ork zu zeigen?

Amazons Herr der Ringe-Serie: Wird das ein Fantasy-Highlight oder eine Enttäuschung?

In Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wird schon bald eine Geschichte erzählt, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Filme spielt. Doch was genau erwartet uns darin?

Wir sprechen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber darüber, was wir bereits zur Herr der Ringe-Serie wissen, was uns daran begeistert und was uns vielleicht auch ein bisschen abschreckt.



